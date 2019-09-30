Bebeklere ne zaman bal verilebilir? Kaç aylık bebek bal yiyebilir?

İlk altı ay anne sütü ile beslenen bebekler 6. ay’a geldiklerinde ek gıdaya başlarlar. Bebeğin büyüme ve gelişimine destek olan gıdaların her biri doğru zamanda verildiğinde bebekler için tehlike oluşturmayabilir.

Ek gıdaya geçiş, ilk olarak püre kıvamında bebeğin kolay yiyebileceği ve sindirebileceği kıvamda olmalıdır. Her ay farklı gelişim evresini tamamlayan bebeklere zamanla katı gıdalar verilerek sert yiyecekleri verilmesi önerilir. Bebeğin bir yaşına kadar olan beslenme süreci oldukça önemlidir. Bu dönem bebeğe verilen bazı gıdalar yarardan çok bebeğin zarar görmesine neden olabilir. Ek gıdaya geçiş döneminde verilmemesi gereken besinlerden bir tanesi de baldır. Sağlığa bin bir faydası olan bal bebeklerde botulizm riskini arttırabilir. Özellikle 6 aydan önce bebeğe bal verilmesi durumunda bu hastalığa yakalanma riski oldukça yüksektir. Bu hastalığa maruz kalan bebeklerin 1 aydan fazla hastanede tedavi olması gerekir. Bu nedenle anne ve babalar bu dönem bebeğin beslenme konusunda titiz davranması gerekebilir. Bilinçli ya da bilinçsiz olarak bebeğinize verdiğiniz balın bebekte yaratabileceği botulizm riskinden şüpheleniyorsanız şu işaretleri dikkate almalısınız;

-Kabızlık

-Karın bölgesinde şişme

-Göz kapağında düşme

-Sürekli devam eden uyku hali

-Halsizlik

-Kafasını taşıyamama

*Bu gibi durumlarda mutlaka doktorunuza başvurmanız gerekmektedir.

BEBEKLERE BAL NE ZAMAN VERİLİR?

Çocukların gelişimi için çok faydali olan bal çocukların beslenmesinde 1 yaşından sonra mutlaka bulunmalıdır.