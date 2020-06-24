Bebeklere ne zaman su verilir? Bebeğe su vermenin zararı var mıdır?

Ebeveynlerin en çok merak ettiği konulardan biri de bebeğinin ne zaman su içmesi gerektiğidir. Bebeğinin sağlıklı gelişimi için her şeye titizlikle yaklaşan anneler bebeğine doğru zamanda su vermek ve oluşabilecek herhangi bir zarardan bebeğini korumak isterler. Peki bebeklere ne zaman su verilmelidir? Yenidoğan bebeklere su vermek sakıncalı mı? İşte merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde…

Yenidoğan bebeğe su verilmemelidir. Vücudun anne sütü veya formülündeki besin maddelerini emme yeteneğini etkileyebilir. Ayrıca karnında doyma hissine neden olabilir. Bu da beslenme arzusunu engeller.

Yeni doğan bebeklerde su yolu ile vücuda girebilecek olan zararlı bakterilerden dolayı bebek de ishal, pişik ve ağız içi bakterileri gelişebiliyor. Anne sütünün %70-80 oranında su içerir ve bebeklerin su ihtiyacını karşılamak için yeterlidir. Anne sütü alan bebekler ihtiyacı olan tüm besinleri emzirme yolu ile aldıkları için dışarıdan başka bir şey tüketmelerini gerektirecek herhangi bir neden yoktur.

HANGİ DURUMLARDA SU VERİLMELİDİR?

Bebeğinizin gelişiminde bir sıkıntı yok ve yeteri kadar anne sütü alıyor ise su ihtiyacı bulunmaz ancak bazı özel durumlarda bebeğinize bir miktar su vermeniz gerekebilir. Aşağıda sıraladığımız bazı durumlardan ötürü bebeğinize su vermeniz gerekebilir.

– Bebeğiniz hastaysa

– Mama ile besleniyorsa

– Özel bir durumu varsa

– Ek gıdaya başlamışsa mutlaka su içmesi önerilir.

BEBEKLERE SU NE ZAMAN VERİLMELİDİR?

Bebekler ek gıdaya geçtiğinde artık mutlaka su verilmelidir. Ek gıdaya geçişle birlikte bebeğinizin yediği besinlerin miktarı artacak ve katı gıdalarla beslendikçe sıvı ihtiyacı da artmaya başlayacaktır. Bunun için ek gıdaya geçen bebeğinize su vermeniz gerekir.

NE KADAR SU VERMELİSİNİZ?

Bebeğinize vereceğiniz su miktarı onun yaşına göre değişiklik gösterir. Kg başına 100-150 ml. su vermeniz yeterlidir. Bebeğinizin susuz kaldığını idrarından anlayabilirsiniz. Bebeğinizin bezi günde 5-6 kez ıslanmıyorsa su içimini attırabilirsiniz. 24. aydan sonra 4-5 kere idrar yapması yeterli su tükettiğini gösterir.