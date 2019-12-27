Bebekler diş çıkarma döneminde zorlanır ve huzursuzluk yaşayabilir. Bu dönemlerde iştahsızlık, gece uykularında bölünme ve sürekli ağlayarak hassas bir dönem geçirebilirler. Kehribar kolye günümüzde hemen hemen her bebekte karşılaştığımız doğal bir ağrı kesici olduğu iddia edilmektedir. Peki, bebeklere neden kehribar kolye takılır? Kehribar kolye ne işe yarar?

Görüntü itibarı ile boncuğa benzeyen kehribar taşlarının oldukça şifalı olduğu söylenmektedir. Halk arasında şifalı olduğu düşünülen bu taşlar bebeklerin özellikle diş çıkaracağı dönemlerde bebekler için oldukça yararlıdır. Bir nevi ağrı kesici işlevi gören kehribar kolye bebek ve çocuklara takıldığında vücut ısısı ile birlikte süksinit asidin salınımını kolaylaştırmaya yardımcı olur. Sadece kolye değil bileklik ve halhal olarak da takılabilen kehribar taşı bebeklerin en az 4. Ayını geçtiklerinde takılması tavsiye edilmektedir. 6-8 aylık dönemlerde diş çıkardıklarını düşünürsek bu dönemlerde takmak daha mantıklı olabilir. Koparak, boğulma riskine karşı yeni doğan bebeğinize takılması kesinlikle önerilmemektedir.

KEHRİBAR KOLYENİN BEBEKLER ÜZERİNDEKİ FAYDALARI

1.Bebeklerdeki ağrıları dindirmesinin yanı sıra bağışıklık sisteminin güçlenmesini ve hastalıklara karşı daha dirençli olmalarını sağlayabilir.

2.Diş çıkaran bebeklerin huzursuz olduğu bu dönemlerde kehribar taşı onları yatıştırır ve sakinleşmesini sağlayabilir.

3.Enfeskiyon kapma riskini önler.

4.Diş çıkarma döneminde bebeğinizin ağzından akan salyanın azalmasını sağlar.

5.Boğaz, kulak ve mide yanmalarını önler.

6.Diş çıkarma esnasında bebeklerin acı hissini azaltır.

7.Kolik bebeklerin gaz sorununu azalttığı düşünülmektedir.