Bebekleri kaç yaşına kadar emzirmeli? Ne zaman katı gıdaya başlanmalı?

Emzirmenin anne ve bebeğin ruh sağlığı açısından faydaları vardır. Yapılan bir çok araştırmada uzun süre anne sütü alan bebeklerin hastalıklara karşı vücudunun daha dirençliği olduğu ileri sürülmüştür. Anne-bebek arasındaki iletişimin güçlenmesi adına emzirme çok önemlidir.

Bebekler dünyaya geldikleri anda beslenme ihtiyacı duymaya başlarlar. Doğum yapan annelerin endeşilendiren sorulardan biri de ‘acaba sütüm gelecek mi?’ sorusudur. Bazen anneler o kadar zorlanır ki bu evrede, günlerce uğraşır. Unutmayın doğumdan sonra doktorunuzun verdiği tavsiyeler size kolaylık sağlayacaktır.

BEBEKLER KAÇ YAŞINA KADAR EMZİRİLMELİ?

Anne sütü bebeğin beyin gelişimi ve vücut gelişimi açısından cok önemlidir. İlk altı ay anne sütü bebeğin fizyolojik gereksinimlerinin tamamını karşılar.

Dünya sağlık örgütü, iki yaşına kadar, Amerikan pediatri akademisi bir yaşına kadar emzirilmesini, Türk pediatristleri ise anne sütünün iki yaşına kadar devam edilmesini öneriyor.

KATI GIDAYA NE ZAMAN BAŞLANMALI?

İlk altı aydan sonra tek başına emzirme yetersiz kalmaktadır. Emziren anneler altı aydan sonra emzirmeyen anneler ise doktorlarının önerisi üzerine dört ay gibi bir zaman diliminden sonra ek gıdaya başlamalıdır. Ek gıdaya geçiş döneminde sadece emzirme bebeğin gelişimine zarar verir. İleriki zamanlarda zorlanmalar yaşanmaktadır. Bazı anne adayları bunun tam tersini düşünebilir ama bebeğe sadece anne sütü verildiği takdirde bebeğin taneli yemekleri yeme ve yutmada zorluklar yaşamasına sebebiyet vermektedir. Bebek anne sütü alırken ek gıdaya geçiş döneminde mutlaka yiyeceklerle karşılaşmalıdır.



EMZİRME NASIL KESİLMELİ?

Emzirme işlemine son verirken annelerin kararlı olmaları gerekir. Annenin işe başlaması, yeni bir bakıcı, hastalık gibi durumlarda başarısız olabilme oranı yüksektir. Mutlaka günlük yaşam döngüsü içerisinde kesilmeye başlanmalıdır. Bir seyahate çıkma veya cenaze gibi durumlarda mutlaka ertelenmelidir. Bu nedenle doktorunuzla birlikte doğru zamanı seçip kararlı bir şekilde devam etmelisiniz. Bu dönemde anne ve bebek zorlu bir aşamadan geçmektedir. Bebek ilk günler emmek isteyecek bu durumlarda dikkatini dağıtarak onun bu dönemi kolaylıkla atlatması sağlanmaktadır.

Doğru zamanlarda doğru kakarlar vererek cocuğumuzun gelişimine katkı sağlarız. Emzirme dönemi, ek gıdaya geçiş dönemi, bebeği sütten kesme dönemi hepsi bebeğimiz için büyük adımlardır. Verilen tavsiyelere uyarak mantıklı kararlar vermeli bebeğimizin büyüyüp gelişmesini sağlamalıyız.