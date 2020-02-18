Çocuklar acıktıklarında bunu size söyleyebilirler ancak yeni doğan bebekler acıktığını farklı şekillerde ifade ederler. Bebekler ihtiyaç duydukları her şeyi genellikle ağlayarak anlatmaya çalışsalar da anneler bebeklerinin ağlamasından ve hareketlerinden neye ihtiyaç duyduğunu onu tanıyarak anlayabilir.

Yeni doğan bebekler 2 aylık olana kadar sürekli acıkır ve bunu ağlayarak gösterirler. Bu dönemde mideleri oldukça küçük ve hassastır anne sütü sindirimi kolaydır ve anne sütü alan bebekler 2-3 saat aralıklarla emzirilmeleri gerekebilir. Genellikle huzursuz ve mızmız davranarak açlık hissini belli ederler. Bebekler bu huzursuz davranışın yanı sıra bazı işaretlerle aç olduğunun sinyallerini size verebilir. Bebeğinizi tanıdıkça aç olduğunu, altını kirlettiğini rahatlıkla anlayabilirsiniz. Öyleyse bebeklerin acıktığını nasıl anlarız? İşte bebeklerin acıktığında sergilediği tavırlar ve bazı ipuçları…

BEBEĞİNİZİN AÇ OLDUĞUNU GÖSTEREN BAZI İŞARETLER

* Kolları ve bacaklarının sürekli hareket ediyor olması.

* Parmaklarını hatta yumruğunu ağzına götürmesi.

* Başını bir yanda diğer tarafa hareket ettirmesi.

* Kucağınıza aldığında göğsünüze doğru dönmesi.

* Gün içinde uyumaması ve ne kadar uğraşırsanız uğraşın uyuyamaması.

* Dudaklarını ya da dilini emiyor olması.

* Huzursuz olması ve kıvranması.

* Küçük sesler çıkarması fısıldama, iç çekme gibi…

BESLENDİKTEN SONRA BİLE HALA AÇLIK BELİRTİLERİ VARSA NE YAPMALIYIM?

Bebeğinizin beslenmesi adına bir program tutmak yerine özellikle yeni doğan bebeğinizi eğer anne sütü alıyorsa sürekli emzirmeniz gerekebilir. 6. Aya yani ek gıdaya geçiş yapan bebeğinizin beslenmesi artık daha çok çeşitlilik kazanır. 6 aylık bebeğiniz bu dönemde artık 3-4 öğün beslenmeniz gerekir. Bu dönemde bebekler acıktıklarında genellikle etrafında bir yiyeceğe ilgi gösterebilir ya da siz yemeğini henüz vermeden ağzını açarak aç olduklarını gösterebilirler. Bu aydan sonra bebeklerin acıkma sıklığı gitgide azalmaya başladığından artık karnını iyice doyurur ve sürekli açlık krizlerine girmezler.