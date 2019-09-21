Bebeklerin diş çıkardığı nasıl anlaşılır? Bebeklerde diş çıkarma ne zaman başlar?

Bebeklerin diş çıkardıkları dönemler, geceleri sık sık uyandıkları ve gün içeresinde huzursuz olduğu dönemdir. Bu dönem her ne kadar meşakkatli olsa da bebeğinizin inci gibi dişleri tamamlandığında buna değdiğini göreceksiniz. Bebeğinizin dişleri çıkmaya başladığında artık yiyecekleri çok daha iyi parçalayarak daha kolay yemek yemeye başlayacaktır. Peki bebeklerde diş çıkarma ne zaman başlar? Nasıl anlaşılır? İşte diş çıkaran bebeğin ağrısını hafifletmek için yapılabilecekler…

Bebeklerin dönem dönem gelişim süreçleri, bebeklerde bir takım değişikliklere neden olmaktadır. Bebek doğar ve zamanı geldiğinde gelişim evrelerinin hepsini aşama aşama tamamlamaya başlar. Sıra dişlere geldiğinde bebek için sıkıntılı anlar yaşanabilir. Peki bebeklerde diş çıkarma ne zaman başlar? Nasıl anlaşılır?

BEBEĞİN DİŞLERİ ÇIKMADAN ÖNCE BUNU NASIL FARK EDERİZ?

Süt dişleri ortalama 10 gün öncesinden kendini belli etmeye başlayacaktır. Bebeğinizin davranışlarında huzursuzluk, iştahsızlık, geceleri uykusundan bir anda ağlayarak uyanması, ateşlenmesi gibi durumlar yaşanabilir. Ateşini kontrol ederek çok fazla yükselmesi durumunda doktorunuza götürmenizde fayda vardır. Genelde damağında kızarıklık ve şişlik görülür. Yakın zamanda diş ucunu gösterir ve büyümeye başlar. Bebeğinizin dişleri bu şekilde patlayarak zamanla gelişim sürecini tamamlar.

BEBEĞİN DİŞLERİ ÇIKARKEN AĞRISINI NASIL HAFİFLETEBİLİRİZ

İçerisine su doldurup buzlukta dondurabileceğiniz diş kaşıyıcıları ile bebeğinizin dişlerine kompres yaparak diş etlerinin rahatlamasını sağlayabilirsiniz. Havuç, salatalık gibi sebzeleri dondurarak bebeğinize verebilirsiniz. Bu da damaklarında rahatlama sağlayacaktır. Aynı zamanda pırasa, kereviz sapı da bebeğinizi bu dönemde ağrısını dindirmeye yarayacaktır. Diş çıkarma evresinde bebeğinize sıcak yiyecekler vermemeye özen gösterin mümkünse ılık veya soğuk vermeniz diş ağrılarını arttırmayacaktır.

BEBEKLERDE DİŞ ÇIKARMA NE ZAMAN BAŞLAR?

Bebeğinizin dişleri erken veya geç çıkabilir. Her bebeğin diş çıkarma zamanı birbirinden farklı olacaktır. Genel olarak 6 aydan sonra diş çıkarma işlemi başlayarak 14-16 aya kadar devam etmektedir. Dişlerin geç çıkmasının dişler açısından bir faydası olmayacağı gibi erken çıkmasının da bir zararı olmayacaktır. Dişlerde sorun yaşamamak genel olarak anne ve babanın çocuklara vereceği eğitimle ilgidir. Sürekli çikolata, şeker, cips gibi ürünler tüketen çocukların genel olarak dişleri erkenden çürür ve dökülmeye başlar. 6. Ayda kendini gösteren süt dişleri 36. Ayda tamamlanmaktadır. 10 üst 10 tane de altta çıkmaktadır. Kalıcı dişler ise ortalama 6’lı yaşlarda çıkmaya başlamakta ve tamamlanma süresi ortalama 11-12 yaşlardır.