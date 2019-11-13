Anneler genellikle bebeklerinin kilolu olmalarından hoşnut olurlar. Bazı annelere göre bebeğin fazla miktarda beslenmesi onun sağlıklı olduğu anlamına gelir. Ama bunu yaparken unutmamalıyız, bebeklerin doydukları anda onları yemeye devam etmeye teşvik ederek, bedenlerinin açlık ve tokluk ipuçlarını görmezden gelmelerini öğretiyor olabiliriz. Peki, bebeklerin doyduğunu nasıl anlarız?

Bebeğiniz doyduğunda ona güvenin ve açlığının günden güne veya beslenmeye kadar değişebileceğini unutmayın. Bebeklerin sağlıklı bir şeklide beslenmeleri için ilk 2 yıl anne sütü önerilmektedir. Mecbur kalmadığınız sürece hazır mamalardan uzak durmaya özen göstermelisiniz. Peki, bebeklerin doyduğunu nasıl anlarız? İşte ipuçları…

BEBEKLERİN DOYDUKLARINI BELİRTEN 6 İŞARET

1.Meme ucundan veya biberondan uzaklaşma

2.Oynamaya başlamak

3. Beslenmeye karşı ilgisiz ve dikkatinin dağılmış olması.

4.Uykuya dalmaya başlamak.

5.Parmaklarını, kollarını veya bacaklarını uzatma.

6.Yalnızca emmek

FAKAT;

-Bebeğiniz kilo almıyor ve zayıflıyorsa

-Bezini çok az kirletiyorsa

-Memeden ayrılmak istemiyor, yatağına koyduğunuzda çok ağlıyorsa

-Huzursuz ve sürekli ağlıyorsa

Bebeğinizi mutlaka doktorunuza göstermenizde fayda olacaktır.

BEBEĞİNİZİN BEZİNİ KONTROL EDİN

Bebeklerin yeterli miktarda beslenip beslenmediğini gösteren mükemmel bir yöntem, bebeğinizin bezini kontrol etmek olacaktır. Bebeklerin günde ortalama 6-7 veya daha fazla bezlerini ıslatırlar. İdrar rengi genellikle açık olur. Bebeğinizin altının çoğunlukla kuru olması bebeğinizin yeteri kadar anne sütü almadığını işaret edebilir. Bebeğinizin idrarının daha koyu olduğunu görürseniz doktora başvurmanız gerekebilir. Ayrıca idrarında koku olması idrar yolu enfeksiyonu olma ihtimalini gösterebilir.