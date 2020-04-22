Bebeğiniz yatarak gününü geçiriyor gibi görünebilir, ancak aslında her gün güçlü egzersizler yapıyor. Bir nesneye çarpıyor, bacaklarını tekmeliyor veya bebek bezi değiştirme sırasında hareket halinde kıvranıyor. Tüm bunlar bebeğin gelişimi açısından şart olan hareketlerdir. Peki, bebeklerin kaslarını güçlendirmek için neler yapılabilir? Bebek egzersizleri…

Bebeğinizin başını tutması, oturması, yuvarlanması, sürünmesi ve sonunda yürümesi için kaslarının güçlenmeye ihtiyacı olacaktır. Ebeveynler bebeklerinin narin ve hassas olduklarını düşünerek bebeklerinin egzersizlerle güçlenebileceğini düşünemeyebilirler fakat bebeğinizin sağlıklı gelişimi için buna ihtiyacı vardır. Yeni doğan bebekler günlerin çoğunu uyuyarak geçirebilirler. Kollarını ve bacaklarını kaldırabilir kafasını sağa ve sola çevirebilirler ancak zamanla oturma ve sürünme hareketleri başladığında daha aktif olurlar. Yürümeye hazırlık aşamasında bebeğin belli bir kas gücüne ulaşması gerekebilir. Egzersizler bebeğin ruhsal ve fiziksel gelişimine destek sağlayarak daha güçlü ve daha sağlıklı adımlar atmasına yardımcı olabilir ve böylelikle bebeğinizin motor gelişimine destek olabilirsiniz. Peki bebekler için hangi egzersizler önerilir? İşte yapmanız gereken bazı tavsiyeler…

BEBEK EGZERSİZLERİ

KOL VE KALÇA EGZERSİZİ

Bebeğinizi sırt üstü yatırın ve kollarını sağ sol çapraz yaparak gerilmesini sağlayın. Daha sonra kollarını yanlara doğru açma hareketlerini yapın. Bebeklerin kalça eklemlerinin çalışması da oldukça önemlidir. Özellikle 6 aylık bebeğinizin bacaklarını aşağıdan yukarı hafifçe kaldırarak germe hareketini uygulayın. Bu hareketi her iki bacağını da günde 3-4 kez uygulayın.

MEKİK HAREKETİ

Mekik hareketi yetişkinlerde olduğu gibi bebeklerde de oldukça etkili bir hareket olacaktır. Bebeğinizi sırt üstü yatırın ve nazikçe kollarından tutarak oturma pozisyonuna getirin. Sırt, omuz ve kol kaslarını güçlendirmeye yardımcı olacaktır.