Sabah kahvaltısı günün en önemli öğünlerinden biridir. Özellikle çocukların büyüme ve gelişmeleri için oldukça faydalıdır. Bebeğiniz ek gıdaya geçtiğinde artık katı gıdalara başlayarak sizinle birlikte kahvaltı yapmaya başlayabilir. İşte bebeklerin sevdiği kahvaltı tarifleri...

Bebeğinizin kahvaltısına bir miktar protein, karbonhidrat ve bazı besin açısından zengin sebze ve meyveleri dahil etmeye çalışın. Bebekler için ilk bir yıl şeker ve tuz kullanımından kaçınmalısınız. Ne yazık ki bugünlerde pek çok yiyeceğimiz ilave şekerle dolu. Bu nedenle küçük çocuklara paketlenmiş gıdaları, atıştırmalıkları ve meyve sularını vermemeye özen göstermelisiniz. Bebeğinizin sağlığını korumak, onun beyin ve bedensel gelişimini desteklemek için mümkün olduğu kadar doğal besinlerle beslemelisiniz. Bebeğinizin güne güzel bir kahvaltı ile başlayarak sağlıklı ve mutlu olmasını istiyorsanız bebeklerin sevdiği kahvaltı tariflerine göz atabilirsiniz. İşte bebeklerin sevdiği kahvaltı tarifleri…

EN KLASİĞİNDEN PRATİK VE SAĞLIKLI KAHVALTI TARİFİ

Bebeğiniz 1 yaşını tamamladığında bebeğinize artık bal, süt ve yumurta beyazını vermenizde bir sakınca yoktur. Sabah kahvaltılarında yumurtayı dilerseniz farklı şekillerde sunabilir dilerseniz haşlanmış bir yumurta ile bebeğinizin protein ihtiyacını karşılayabilirsiniz.

1 adet haşlanmış yumurta

1 dilim tam buğday ekmeği, yulaf veya çavdar da olabilir.

2 adet siyah zeytin

Kibrit kutusu kadar peynir

1 çay kaşığı kadar pekmez

Domates ve salatalık

Ihlamur çayı

PATATESLİ OMLET

Patates çocukların en sevdiği yiyeceklerden biridir. Kızartma yerine haşlanmış veya omlet halinde tüketmeleri çocuklar için daha yararlı olabilir.

Malzemeler;

2 adet küçük patates

1 yumurta

1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peynir

Yapılışı;

Patatesleri rendeleyin ve suyunu hafif sıkın. Ardından tereyağ gezdirdiğiniz tavanıza tüm patatesi yayın. Patatesler yumuşayınca yumurtayı üzerine kırın. Pişmeye yakın kaşar peynirini üzerine gezdirin. Üzerindeki peynir hafif erimeye başladığında ocağın altını kapatabilirsiniz.