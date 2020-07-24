Bebeklerin zeka gelişimi için neler yapılabilir? Anne ve babalar zeka gelişimine nasıl destek olur?

Zeka deneyim, öğrenme ve çevresel etki ile şekillenir. İlk 2 ve 3 yılda destek sağlandığında büyük bir gelişme sağlanabilir. Anne rahminde başlayan zeka gelişimine doğru bir biçimde destek olmak bebeğin zekasını etkileyen en önemli faktördür. Bu sebepten dolayı annenin iyi bir hamilelik süreci geçirmesi çocuğun zeka gelişiminde ilk sırayı alır.
Annenin gebelikte düzenli beslenmesi, vitamin ve mineraller açısından dengeli beslenmesi ve omega-3 gibi takviyeleri alması ve alkol ve sigaradan kesinlikle uzak durması gerekir. Ancak doğumdan sonra da zeka gelişimi hala devam eder. Bu süreçte sağlıklı bir beyin gelişimi için huzurlu bir büyüme ortamı, sağlıklı beslenme, düzenli uyku önemlidir. Anne sütü çocuğun beyin gelişimi de olmak üzere gelişimini sağlıklı bir şekilde tamamlayabilmesi için büyük öneme sahiptir.
Anne ve babalar bebeğinin zeka gelişimine destek olmak için onlarla göz temasında bulunmak, konuşmak, oyun ve şarkılarla onları uyarmak, temas etmek gibi onların bazı ihtiyaçlarını gidererek bebeğinin zekasına destek olabilirler.
ZEKA GELİŞTİRİCİ OYUNLAR
Bebek ve çocukların zeka gelişimi için oyunlar büyük faydalar sağlar. Onların hayal dünyasını geliştiren, yaratıcı ve etkileşim içerisinde olacakları oyuncaklar çocuğun zihinsel gelişimine katkıda bulunabilir. Ayrıca bebeğinizle birlikte oyun oynarken onlara fiziksel temas halinde olmak onunla konuşmak ve göz teması kurmak da zeka gelişimine katkıda bulunabilir.
TELEVİZYONA MARUZ BIRAKMAYIN
Bebeğinizin zeka gelişimin aktif olduğu ilk iki yıl televizyon izletmekten kaçının. Çocuğunuzu Televizyona maruz bırakmak çocuğunuzun dikkat gelişimini ve zekasını olumsuz etkiliyor. Bu dönemde daha çok onlara sevgi, şefkat ve ilgi göstererek zekasının, güveninin ve becerilerinin gelişimine katkıda bulunmanız önemlidir.