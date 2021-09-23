Bekir Coşkun’un heykeli açıldı

Türk basınının duayen yazarlarından Bekir Coşkun İzmir Karşıyaka'da da ölümsüzleşti. Bekir Coşkun'un, ünlü köpeği Pako ile betimlendiği heykelin açılışı yapıldı. Törende duygusal anlar yaşandı.

Gökmen ULU

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18 Ekim 2020'de sonsuzluğa göç eden aydınlanma ve demokrasi mücadelesinin simge isimlerinden Bekir Coşkun unutulmadı. Karşıyaka Belediyesi, yazıları ve kitapları ile topluma ışık tutmaya devam eden usta yazarın adını parka verdi, heykelini yaptırdı. Heykeltıraş Ahmet Uzun tarafından yapılan eserde Bekir Coşkun elinde kitabı ve yanında ünlü köpeği Pako ile tasvir edildi. Heykelin kaidesine Bekir Coşkun'un, “O benim köpeğim değil, ben Pako'nun insanıyım” sözü yazıldı.

Heykel, Mavişehir Mahallesi'ndeki Bekir Coşkun ve Pako Parkı'na yerleştirildi. Saat 16:00'da gerçekleştirilen açılış törenine eşi Andree Coşkun, çocukları Ebru ve Tolga Coşkun, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Ayvalık Belediyesi eski Başkanı Rahmi Gencer, Karşıyaka Müftüsü İsa Gürler, SÖZCÜ Yazarı Uğur Dündar, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, Türkiye Gazeteciler Sendikası Başkanı Halil İbrahim Hüner, Muharip Gaziler Derneği Karşıyaka Şubesi Başkanı Halil Taşçı ve yönetim kurulu üyeleri, TRT'den Hatice Gürler Yazıcı ve Asuman Fırtına, gazeteci yazarlar Haluk Işık ve Atilla Köprülüoğlu, tiyatro sanatçısı Kıvanç Tiner, ressam Hasan Rastgeldi, heykel sanatçısı Ahmet Uzun ve vatandaşlar katıldı.

“BEKİR COŞKUN SESSİZ OLAN HER ŞEYİN SESİ OLDU”

Şenol Şentürk şefliğindeki Karşıyaka Belediye Bandosu eşliğinde saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı söylendi. Ardından Bekir Coşkun'un özgeçmişi okundu ve konuşmalar yapıldı. Kürsüye davet edilen ilk isim Andree Coşkun oldu. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'a, heykeltıraş Ahmet Uzun ile arkadaşlarına teşekkür eden Andree Coşkun, “Bekir bir İzmir aşığıydı. Bekir ve ben İzmir'de birbirimize sevdalandık, evlenmeye burada karar verdik. Bekir gittikten sonra hayatımda mutlu günüm olmadı. Ama şu an çok mutlu oldum ve gururlandım. Bekir ömrünü insanlığa, doğaya, tüm canlılara adadı. Terk edilen köpeklerin, sokağa atılan kedilerin, yakılan ormanların, dağların, çamların, börtü böceğin, sessiz olan her şeyin sesi oldu. Verdiği değerler ile anılacak” dedi.

“YERİ DOLDURULAMAYACAK BİR KALEMDİ”

Bekir Coşkun'un yakın arkadaşlarından, SÖZCÜ yazarı Uğur Dündar, “Ben ona ölümü konduramadım. Her an gelecekmiş gibi hissettiğim çok yakın dostumun anılarını paylaşıyorum. Yeri asla doldurulamayacak, kendine özgü, çok değerli bir kalemdi. Harikulade bir mizah yeteneği vardı. Sözcüklerin efendisiydi. Onu unutmayacağız. Sevmeye devam edeceğiz” diye konuştu. Dündar, Bekir Coşkun ile aralarındaki gülümseten hatıraları da paylaştı.

“MESLEĞİMİZİN PUSULASIYDI”

Türkiye Gazeteciler Sendikası Başkanı Halil İbrahim Hüner, “Bekir Coşkun kimsesizlerin sesi, sevgiyi içselleştirmiş, yaşadığı ortama bunu fazlası ile sunmuş bir kişiydi. Her zaman aramızda olacak” derken, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, “İzmir eşsiz bir miras daha kazandı. Mesleğimizin pusulasıydı” dedi.

“BEKİR COŞKUN'DAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİK”

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Bugün burada, iyi bir eş, yiğit bir cumhuriyet aydını, çok başarılı bir gazeteci, doğa ve çevre tutkusu ile hepimize çağrı yapan, örnek olan bir centilmen için biraradayız. Karşıyaka büyük bir insana vefasını, sevgisini, saygısını göstermekten onur duyuyor. Esasen değerlere saygı, vefa ve minnet bir Karşıyaka duruşudur. Şanlıurfa'da bir memur çocuğu olarak başlayıp, Türkiye'nin en başarılı gazetecileri listesine adını yazdıran Bekir Coşkun, her şeyden önce kalemin ve düşüncenin, basının ve çağına tanıklığın ne işe yaradığını kanıtlamış bir aydındır. Biz aşka olan inancımızı biraz da sevgili eşine duyduğu aşk ile perçinledik. Can dostlarımıza daha titiz, daha duyarlı yaklaşmayı Pako'ya yazdığı ve Pako'nun ağzından seslendiği yazılar sayesinde öğrendik. Türkiye Cumhuriyeti değerlerinin ne kadar yaşamsal öneme sahip olduğunu, iyi bir yurttaş olmanın gereklerini ve düşüncelerin yaşamda karşılık bulmadıkça birere gevezelikten öteye geçmeyeceğini biraz da Bekir Coşkun'un yazdıkları ve duruşu ile anımsadık. Büyük gazeteci bugün fiziksel olarak bizimle değildir. Onu gerçekten zamansız yitirmenin kederi asla bitmeyecektir. Bunlar doğru. Ama bir doğru daha var: Yazdıkları ile kitapları ile verdiği mücadele ile büyük hatırası ile hep bizimledir ve unutulmayacaktır. Bugün birlikte açılışını yaptığımız heykel işte bunları bildiğimiz ve yitirmediğimiz sürece anlam kazanacaktır” ifadelerine yer verdi.

“NESİLLER BOYU YAŞAYACAK”

İzmir Milletvekili Atila Sertel, Bekir Coşkun'un adının ülkenin pek çok yerinde sokaklara, parklara verileceğini biliyorum. Bunda öncelik sağladığı için Karşıyaka'ya, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi. Sertel, “Bazı insanlar vardır, yaşarken ölürler. Kıymeti harbiyeleri yoktur. Bazı insanlar vardır, toprak altına gömdüğünüzü bile bile yürekte yaşatırsınız, beyinde yaşatırsınız. Bekir Coşkun fikirleri ile yaşıyor ve yaşayacak. Bizden sonraki nesillere de ulaşacak” diye konuştu.





“BEKİR COŞKUN ANIT İNSAN”

Heykel sanatçısı Ahmet Uzun SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, “Bekir Coşkun kendi başına bir anıt zaten. Bize düşen sadece cisimleştirmek oldu. Ona yakışan bir eser için çalıştık. Beş buçuk ayda yaptık. Ailesinin ve sevenlerinin heykeli beğenmesinden çok mutlu olduk” dedi. Bekir Coşkun'un en eski arkadaşı ve kuzeni olan ressam Hasan Rastgeldi, “Türkiye çok önemli bir değerini, ben kardeşimi kaybettim. Bütün meseleyi birkaç kelime ile vurucu biçimde anlatan eşsiz bir dili vardı. Yazıları şiir gibiydi. Ortak bir projemiz de oldu. Onun 40 tane yazısını resimlerim ile betimledim” diye konuştu. Ayvalık Belediyesi eski Başkanı Rahmi Gencer, “Çok önemli yazılarını Ayvalık'tan yazması bizim için gurur vesilesidir. Sevgi dolu bir insandı. İnsanları, hayvanları, doğayı çok severdi. Korkusuz yazardı. Bir tek korkusu vardı; laik demokratik cumhuriyetin karanlığa sürüklenmesiydi. Özverili bir mücadele verdi. Milyonlarca cumhuriyet sevdalısının yüreğinde yaşıyor” ifadelerini dile getirdi.