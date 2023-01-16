Beklenen kar yağmadı hayvanlar hâlâ merada

Türkiye'nin en fazla kar alan illerinden biri olan Bitlis'te, bu yıl beklenen yağışın gerçekleşmemesi nedeniyle besiciler hayvanlarını köylere yakın meralarda otlatmaya devam ediyor.

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Son zamanlarda kuraklığın etkilerinin daha çok hissedildiği Bitlis’te, hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

Kar kalınlığının geçen yıl bu dönemlerde 2 metre 76 santimetre olarak ölçüldüğü, her yerin karla kaplandığı kentte, bu yıl dağların yüksek kesimlerinde bile beyaz kar örtüsü görülemiyor.

Besicilerin hayvanlarını tarlalarda ve köylere yakın dağların eteklerinde otlatmaya devam ettiği Bitlis’te, kuraklığın tarımsal üretimi ve hayvancılığı olumsuz etkilemesinden endişe ediliyor.

Meteoroloji İl Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, 2021 yılının aralık ayında kar kalınlığının 1 metre 75 santimetre, 2022 yılının ocak ayında ise 2 metre 76 santimetre olarak ölçüldüğü Bitlis’te, 2021-2022 kış sezonunda toplam 10 metre 7 santimetre kar yağışı gerçekleşti. Aynı dönemde karlı gün sayısı 57, sisli gün sayısı 14, yağışlı gün sayısı ise 68 olarak kayıtlara geçti.





ŞİDDETLİ KURAKLIK YAŞIYORUZ

Uzmanlık alanı coğrafya olan Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, AA muhabirine, kuraklığın son zamanlarda arttığını söyledi.

Her yıl kentte ilk karın kasımda yağdığını belirten Elmastaş, “Ocak ayındayız. Kasım ve aralık aylarında kar yağmadı, yağış düşmedi. Halen yağış yok. Şiddetli kuraklık yaşıyoruz. Kar örtüsünün olmaması bölgemizde nadir görülen bir durum. Besiciler halen hayvanlarını dışarıda otlatmaya devam ediyor. Bu onlar için avantaj sağlıyor. Hayvanlarını içeride ot, arpa ve benzeri yemlerle beslemiyorlar.” diye konuştu.

Yağışın azalması, kuraklığın artması ve su kaynaklarındaki seviyesinin düşmesinin bundan sonraki süreçte tarımda önemli problemleri de beraberinde getireceğini ifade eden Elmastaş, araştırmalarda bu durumun 20-30 yıllık süreç içinde devam edeceğinin görüldüğünü kaydetti.

Tarımsal faaliyetlerde su kaynaklarının çok dikkatli kullanılması uyarısında bulunan Elmastaş, “Havzada yeraltı su kaynakları fazlasıyla kullanılıyor. Burada çok ciddi bir tasarrufun yapılması gerekiyor. Bir damla suyun dahi buharlaşma olarak veya fazla kullanılarak israf edilmemesi çok önemli.” dedi.

“NE EKİM, NE SÜRÜM”

Ahlat Ziraat Odası (AHZO) Başkanı Necat Demirden ise uzmanların belirttiğine göre, son 52 yılın en kurak kış mevsiminin yaşandığı dile getirdi.

Bitlis bölgesinin bu yıl hiç yağış almadığını anlatan Demirden, şunları kaydetti:

“Kuraklık yaşandığından ektiğimiz buğdaylar nasıl olacak bilmiyoruz. Gelecek aydan sonra sürüm yapılacak ancak hiç yağış yok. Yağış olmazsa ne ekim ne sürüm yapabileceğiz. Kar bizim için berekettir ama bu yıl yağmadı. Meteorolojik verilere göre 24 Ocak’ta yağış bekleniyor. İnşallah yağar da bu endişelerimiz boşa çıkar. Bugüne kadar çok kurak geçti. Toprakta su yok. Kullandığımız derin kuyularda da su azalmaya başladı. Bu durum bizi ve çiftçilerimizi endişelendiriyor. Ne yapacağımızı şaşırdık.”

Tatvan ilçesine bağlı Kırkbulak köyünde hayvanlarını tarlada otlatan Necip Aksu da “9 Aralık’ta çok az kar yağdı ve hemen eridi. Ocak ayında halen hayvanları dışarıya çıkarıyoruz. Havaların güzel geçmesi bize avantaj sağlıyor. Normalde 6 ay kar altında kalıyorduk. Hayvanlara günde 2-3 kez yem veriyorduk. Bu yıl böyle bir durum yaşamadık.” diye konuştu.

AA