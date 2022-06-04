Beklenen oldu: Shakira ile Gerard Pique resmen ayrıldı

İngiliz haber ajansı Reuters, Barcelona'da top koşturan Gerard Pique ile Kolombiyalı şarkıcı Shakira'nın resmen ayrıldığını duyurdu. Ajans haberini çiftin halkla ilişkiler uzmanlarının hazırladığı basın bültenine dayandırdı.

Sozcu.com.tr

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Bir dönem “örnek çift” olarak gösterilen Shakira ile futbolcu sevgilisi Gerard Pique’nin ilişkisi resmen sona erdi…

Son haftalarda Pique’nin Shakira’yı aldattığı ve Kolombiyalı şarkıcının uzun süredir birlikte olduğu sevgilisini başka bir kadınla yakaladığı iddiaları ortaya atılmıştı.

İngiliz haber ajansı Reuters, çiftin halkla ilişkiler şirketi tarafından hazırlanan basın bültenini abonelerine aktardı. Açıklamada, “Üzülerek ayrıldığımızı doğrulamak istiyoruz. Bizim için en değerliler olan çocuklarımızın iyiliği için mahremiyetimize saygı göstermenizi rica ediyoruz” denildi.

45 yaşındaki Shakira ile 35 yaşındaki Pique 2011’den beri birlikte ve çiftin iki çocuğu bulunuyor. Çift 2010’da Güney Afrika’da gerçekleşen Dünya Kupası’ndan kısa bir süre önce tanışmış ve Pique, turnuvanın resmi şarkısı olan Waka Waka’nın klibinde oynamıştı.

Shakira bir süredir İspanya’da vergi kaçırma suçlamasıyla tartışılıyordu.