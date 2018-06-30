Bel ve boyun ağrılarına manuel terapiyle ameliyatsız çözüm

Bel ve boyun ağrılarına karşı elle yapılan tedavi (manuel terapi), ülkemizde başarılı fizyoterapistlerin ve yurtdışında eğitim görmüş kayropraktırların artmasıyla yaygınlaşmaya başladı. Pek çok cerrah veya ortopedistin mutlak ameliyat gerektirmeyen vakalarda çabuk cevap aldığından tercih ettiği bu yöntemle ilgili merak edilenleri Fizyoterapist Zafer Aksungur’a sordum…

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Beyin ve Sinir Cerrahisi Op. Dr. Aybars AKKOR

Diğer tedavilere göre manuel terapinin avantajları neler?

– Diğer tedavilere göre daha kısa sürede iyileşme imkanı sağlar.

– Tek seansta bile ağrının büyük kısmı giderilebilir.

– Başarı oranı oldukça yüksektir.

– Problemli bölgeye direkt uygulama yapıldığı için hızlı ve etkili çözüm sağlar.

– Uygulamalarda tamamen kanıta dayalı tıbbi ve klinik bilgiler kullanılır.

– Herhangi bir ilaç kullanımı gerektirmez, tamamen doğaldır.

– Hiçbir yan etkisi yoktur.

Hangi hastalıkların tedavisinde etkilidir?

– Bel rahatsızlıkları, bel fıtığı, faset eklem blokajları, kanal daralması, bel kayması.

– Boyun rahatsızlıkları; boyun fıtığı, boyun düzleşmesi, faset eklem problemleri, boyunla ilgili baş ağrısı.

– Omuz problemleri; kas yırtılması, donuk omuz, sıkışma sendromu.



– Dirsek problemleri; tenisçi ve golfçü dirseği, ulnar sinir tuzak nöropatisi.

– Karpal tünel sendromu benzeri el bileği problemleri.

– Çıkık ve protez gibi kalça problemleri

– Kırık sonrası rehabilitasyon: Özel limitasyon açma teknikleri

Bu yöntemin uygulanmasına nasıl karar veriyorsunuz?

Hastaları önce ortopedi veya beyin cerrahları görüyor. Onların uygun bulduğu hastalara manuel terapi uyguluyoruz. Acil felç veya sakat olma riskinden dolayı ameliyat olması gereken vakaların dışındakilere manuel terapi uygulayabiliyoruz.

Yetersiz olması durumunda ne yapıyorsunuz?

Doğru tanı konulduğunda, doğru hasta seçildiğinde manuel terapi mutlaka faydalı olur. Mutlak ameliyat gerektiren durumlarda ise manuel terapi yeterli fayda sağlamayabilir. Bu durumlarda ortopedi ve beyin cerrahı arkadaşlar devreye girerek hastanın toparlanmasını sağlıyorlar.