Bel ve boyun fıtığına elle tedavi

Bel ve boyun fıtığından muzdarip olan hastalar ‘manipülasyon’ yani elle tedaviyle ameliyat olmadan sağlığına kavuşabiliyor...

Mısır Piramitleri'ndeki hiyerogriflerde de gözlenen manipülasyon ya da genel adıyla manuel (elle) terapinin Hipokrat, Galen ve İbn-i Sina dönemlerinde de uygulandığı biliniyor. Klasik bir tıp tedavisi olan manipülasyon, Sağlık Bakanlığı'nın tedavi hizmetleri listesinde yıllardır mevcut olduğu halde, bu yöntemi uygulayan doktor sayısının azlığı nedeniyle Türkiye'de çok fazla bilinmiyor. Dayanılmaz ağrılarla yaşam kalitesini düşürüp hayatı çekilmez kılan bel ve boyun fıtığının tedavisinde bu yönemi 27 yıldır başarıyla uygulayan Fizik Tedavi ve Manipülasyon Uzmanı Dr. Ali Şahabettinoğlu, “Ağrı çekmek kaderiniz olmasın” dedi ve önemli bilgiler verdi…

Tedavi süresi nedir?

Manuel tedavi haftada 1-2 kez seanslar halinde yapılır. Hafif vakaların 2-3, orta vakaların 4-5, ileri vakaların tedavisi ise 8-9 seans sürebilir. Kalp, şeker, yüksek tansiyon gibi kronik hastalıklar bu tedaviyi olmaya engel teşkil etmez.

Uzman kişilerce uygulanmalı

Manipülasyon tedavisinde kaslar, kemikler, eklemler ve bağ dokuları hedef alınır. Özellikle omurganın mekanik rahatsızlıklarında oldukça başarılı bir yöntemidir. Hareketsizlik, fazla kilolu olmak, ağır yük kaldırmak, itmek, çekmek, uzun süre sabit olarak ayakta durmak veya oturmak, yanlış yatış ve oturuş pozisyonları, sigara içmek, stres ya da geçirilmiş bir kaza sonucu bel ve boyun fıtıkları oluşabilir. Manipülasyon tedavisinde rahatsızlık olan bölgeye birtakım germe, döndürme, bastırma manevraları uygulanır. Bu tedavinin başarısında, uygulayan doktorun teşhis, tedavi becerisi ve deneyimi önemli rol oynar.

Ameliyat kimler için gerekli?

Bel ve boyun fıtıklarının yüzde 98'inin ameliyatsız olarak tedavi edilmesi mümkün. Sadece yüzde 1-2 hastanın mutlaka ameliyat olması gerekiyor. Ameliyat, bel fıtığında ayaklarda ilerleyen kas gücü kaybı, idrar ve veya büyük abdest kaçırma şikayeti olan ameliyatsız tedavilere cevap vermeyen hastalarda; boyun fıtığında ise ellerde, kollarda ilerleyen kas gücü kaybı olanlarda ya da ameliyatsız tedavilere cevap vermeyen çok az sayıdaki hastada gereklidir.

Hastalara önemli uyarı

Manipülasyon tedavisindeki en önemli husus hekimlikteki, “Hastalık yoktur hasta vardır'' ilkesidir. Bu yüzden tedavi kişiye özeldir. Yani her bir insanın vücudu diğerinden farklıdır; her insanın aynı teşhisteki şikayetleri aynı değildir. Uygulanan aynı tedavi metodu bile her hastaya farklı doz, uygulama ve teknik gerektirebilir. Kimsenin tedavisi diğerine tam olarak benzemez. Hastaların bilmesi gereken en önemli konu ise insan anatomisini ve fizyolojisini bilmeyen ehliyetsiz kişilere, bel ve boyun problemlerini çözmek için başvurmamaları gerektiğidir. Her hasta ve hastalık mutlaka bir hekimce değerlendirilmeli, teşhis ve tedavi edilmelidir.