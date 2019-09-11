Belçim Bilgin Greenpeace Türkiye ekibi ile çalışmaya başladı

Ünlü oyuncu Belçim Bilgin, özellikle son yıllarda daha çok üstünde durulan iklim değişikliği, plastik kirlilik gibi birçok nedenden dolayı tehlike altında olan okyanuslar için Greenpeace ile işbirliği yaptı. 2020'de tamamlanacak olan Birleşmiş Milletler Küresel Okyanus Anlaşması için başlatılan ‘Okyanusları Koru' adlı kampanyanın Türkiye temsilcisi olan Bilgin, dünya çapında David Harbour, Alison Sudol, Bonnie Wright ve Robert Lindsay gibi 56 ünlü isimle birlikte farkındalık yaratacak.

Belçim Bilgin bugün Instagram hesabından yaptığı paylaşımla da, çalışmalara başladığını gösterdi. Oyuncu paylaşımında “Gezegene verdiğimiz hasarlardan dolayı, korumamız gereken, dikkat etmemiz gereken o kadar çok konu var ki!!Daha da geç olmadan başlamak şart!! Doğa ananın acil yardımımıza ihtiyacı var!! Greenpeace Türkiye’nin tatlı ekibi ile okyanusları korumak için sıvadık kolları… Okyanuslarımız tehlike altında, eğer sende okyanusları korumak için harekete geçmek istiyorsan; bio’daki linki tıklayıp imza vererek başlayabilirsin” dedi.

