Belediye balık pişirip eve servis yapacak

Ordu'nun Perşembe ilçesinin AKP’li belediye başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, Büyükşehir belediyesinden kiraladıkları 2 dükkanda balıkçılık yapacaklarını açıklayarak, "Bu dükkanlarda vatandaşın başka yerden alıp bize getirdiği balıkları pişireceğiz. Hatta evlerden de sipariş alıp evlere servis yapacağız" dedi.

Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, ilçe merkezindeki 66 metrekarelik iki balık satış dükkanını Büyükşehir Belediyesi'nden 10 yıllığına, yıllık 3 bin lira karşılığında kiraladıklarını söyledi. Tandoğan, bu dükkanlarda balık pişireceklerini ve evlere servis yapacaklarını dile getirdi.

SADECE BALIK PİŞİRECEK

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Tandoğan şöyle konuştu:

* “Bu iki dükkanı balık pişirme dükkanı yapmak amacıyla Büyükşehir Belediyemizden 25 yıllığına bedelsiz olarak istedik. Belediyemiz bünyesinde yeni kurduğumuz PERBEL A.Ş. üzerinden bu alanda balık pişirme işi yapacağız. Bu olayı, orada halen balıkçı manavı olarak çalışan esnaf arkadaşlarımıza defalarca söylememize rağmen kimse yapmadı.”

* “Öncü olmak adına biz orada balık pişirme yeri yapacağız. Biz orada balık satmayacağız. Biz sadece orada vatandaşın balıkçıdan aldığı ve bize getirdiği balıkları pişireceğiz. Hatta evlerden de sipariş alıp evlere servis yapacağız.”

Tandoğan, en kısa sürede balık pişirme dükkanlarını faaliyete geçireceklerini söyledi.