Belediye basan koyun, keçi ve üç kuzu dünya basınında

Nevşehir’e bağlı Göre beldesinde Hasan Ünbulan’a ait bir koç, bir keçi ve üç koyun sürüden kaptı. Yolunu kaybeden hayvanlar kent merkezine ulaştı. Belediye önüne gelen küçükbaş hayvanlar tereddüt etmeden binanın içine doğru yürüdü.

Belediyenin davetsiz misafirleri güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedildi. Koçun, güvenlik personeli ve belediye binasına girmeye çalışan vatandaşları kovalaması da ilginç görüntü oluşturdu. Belediye personelinin uzun çabaları sonunda hayvanlar sağ salim sahibine teslim edildi.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, davetsiz misafirlerini “Evet sevgili seyirciler kameralarımızı Nevşehir’e çeviriyoruz dedi tüm dünya medyası. Tabii kendi dillerinde” mesajıyla sosyal medyada paylaştı. Görüntüler dünya basının da ilgisini çekti.

REUTERS: “BAŞKAN NEREDE”



Reuters Haber Ajansı, “Belediye başkanı nerede? Türkiye’de bir koyun, bir keçi ve üç kuzu Nevşehir belediye binasına baskın düzenledi” ifadelerine yer verdi. ABD’de yayın yapan ABC News ise, “Türkiye’nin Nevşehir kentinde bir grup çiftlik hayvanı belediye binasına saldırdı. Yetkililer sonunda bir koyun bir keçi ve üç kuzuyu yakaladı” ifadelerini kullandı. ABD merkezli CBS News Televizyonu da, “5 çiftlik hayvanı, Türkiye’nin Nevşehir kentinde yaşayanları taciz etti, insanları kovalayıp köşeye sıkıştırdı” başlığıyla duyurdu.