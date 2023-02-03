Belediye ‘başıboş’ eşekler için özel ekip kurdu
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ekipler, hava sıcaklığının eksi derecelerde olduğu kırsal bölgelerde bulunan başıboş eşekleri, donmaması amacıyla topladı.
Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak’ın talimatıyla İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, kırsal bölgelerde yem bulmakta güçlük çeken hayvanlara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, hava sıcaklığının eksi derecelerde olduğu kırsal bölgelerde bulunan başıboş eşekleri, donmaması amacıyla topladı.
Bölgede çalışmalarını sürdürdüklerini ve tüm hayvanları toplamaya çalıştıklarını belirten İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Şefi Yunus Yargı, ”Soğuk kış günlerinde yem bulmakta güçlük geçen hayvanlar için harekete geçtik. Merkez ve kırsal bölgelerde başıboş hayvanları ölmemesi için topluyoruz. Topladığımız hayvanları barınağa getirerek bakımlarını yapıyoruz. Hayvanların soğuk kış günlerinden etkilenmemesi adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi. (DHA)