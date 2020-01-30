Belediye Başkanı, makam aracını depremzedelere tahsis etti

Manisa Akhisar İlçesi’nde son bir haftadır yaşanan artçı depremlerin ardından evlerinde durmak istemeyen ve ulaşım konusunda sıkıntı yaşayan vatandaşlara Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu kendi makam aracını tahsis etti.

Akhisar ilçesinde yaşanan 5.4 büyüklüğündeki deprem ve ardından psikolojik olarak kötü etkilenen vatandaşlar evlerinde bulunmak istemiyor. Konuyla ilgili Akhisar Belediyesine başvuru yapan vatandaşlar için Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu talimat vererek makam aracını depremzedelere tahsis etti.



Akhisar'ın Çanakçı Mahallesi’ndeki Mehmet Emin Ay ve 8 kişilik ailesi Akhisar Belediyesini arayarak evde duramadıklarını Akhisar'da bir yere yerleştirilmek istediklerini bildirmesi üzerine Başkan Dutlulu, verdiği talimatla makam aracını ailenin hizmetine sundu. İsteklerinin hemen ardından makam aracını Çanakçı Mahallesi’nde gören aile şaşkınlıklar içerisinde araca binerek Başkan Besim Dutlulu nezdinde Akhisar Belediyesi çalışanlarına teşekkür etti.

Çanakçı Mahallesi’nden alınan 8 kişilik aile daha sonra Akhisar'da Farabi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.



Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabında, “Şehrimizde yaşanan depremlerin ardından belediyemizin tüm birimlerini halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda seferber ettik. Dün akşam yaşanan 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından da Çanakçı köyünden merkeze gelmek isteyen vatandaşlarımız için makam aracımızı kendilerine tahsis ettik. Herkese geçmiş olsun diyorum. Akhisar Belediyesi olarak 7/24 halkımızın hizmetindeyiz. Allah daha büyük afetlerden ülkemizi korusun” şeklinde paylaşımda bulundu.