Belediye başkanlığı tıpkı annelik gibi

Denizli'nin Bozkurt İlçesi'nden bir kız çocuğu tam 45 yıl önce Ankara'ya geldi. Eczacılık Fakültesi'nde okudu, üniversiteyi bitirdi, memleketini de unutmadı. Doğduğu topraklara dönüp ilk eczaneyi açtı. Ardından politikaya atıldı, üçüncü sıradaki partisini ilk sıraya yükseltip, CHP'den Belediye Başkanı seçildi. Kendisinden önceki yönetimin borçları nedeniyle icra gelse de Atatürk portresini duvardan indirtmedi, haciz memurlarına, “Her şeyi alın ama onu vermem” dedi. “Belediye başkanlığını çok sevdim, annelik gibi görüyorum. Her kadın yerel yönetimlerde yer almalı” diyen Bozkurt Belediye Başkanı CHP'li Birsen Çelik, çalışmalarını, siyaseti ve hayatını SÖZCÜ HaftaSonu'na anlattı.

AYDINLANMA BİLİNCİ: İdealim kaymakam olmaktı. O zamanlar kadın kaymakam yoktu. Doğuya gidip aydınlanma bilinci yaymak gibi bir amacım vardı. Babam eczacılığı istedi. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ni ilk sıraya yazdım. Okulun son yılında 12 Eylül darbesi oldu. Anormal derecede politize bir ortamdı. Devrimciydik. Ankara'da Ulus'u hiç görmedim. Çünkü solcuları sokmazlardı. Biz de sağcıları Kızılay'a sokmazdık. Okuyan, araştıran, sorgulayan bir gençliktik. Arkadaşımızın parasız kalması bağışlanamazdı, aramızda para toplayıp kirasını bile öderdik. 78 kuşağıyız. Her yıl 19 Mayıs haftasında buluşuruz, çocuklarımızı tanıştırırız.

İNSANA DOKUNMAK: Benim mesleğim insana dokunmak. Eczacılık da siyaset de öyle. Hiç eczanesi olmayan Bozkurt İlçesi'ne 21 yaşında eczane açtım. Motosikletimle mahalle mahalle, elimde enjeksiyon kutusu ile dolaşırdım. Hayvanlara bile iğne yapardım. Halk bana çok güvenirdi. Doğumlarına da çağırırlardı.

Dünyayı kadınlar yönetecek ve dünyayı kadınlar kurtaracaklar

ÇOCUĞUM GİBİ: Evlendim, iki oğlum oldu. Irmak adında dünya tatlısı bir torunum da var. Belediye başkanlığını çok sevdim. Annelik gibi görüyorum. Bir çocuğu yetiştirir gibi üretiyorsunuz. Doğmamış çocuk dahil her şeyden sorumlusunuz. Her kadın yerel yönetimlere adım atmalı.

NELER YAPTI?: 800 bin metrekare kızılçam, 600 bin metrekare karaçam, 300 bin metrekare fıstık çam ormanımız var. Ormanlarımızdan künar çam fıstığı elde edip gelir sağlıyoruz. Seyrettiğimiz ağaçlardan mobilya yapıyoruz. İş atölyesinde üretip, istihdam sağlıyoruz. Kuş kafesleri, köpek kulübesi, çit yapıyoruz. İller Bankası'ndan para gelmesini beklersen, çok beklersin. Pandemi sürecinde bütün tarım arazilerini üretime açtım. Nohut üretip yoksul vatandaşla paylaştık. Kadın kooperatifi kurduk, tıbbi aromatik yağlar, kekik, adaçayı ve lavanta üreteceğiz. Dünyayı bir gün kadınlar yönetecek ve dünyayı kadınlar kurtaracak…

‘Bizi özgüvenli ve özgür büyüttüler'

ORTA HALLİ BİR AİLE: Babam kereste işiyle uğraşan bir esnaftı. Orta halli bir aileydik, iki de erkek kardeşim var. 45 yıl önce üniversiteye giderken bizim orada okuyan kadın sayısı yüzde 1'lerdeydi. Babam Mesut Ege, “Üniversite Ay'da olsa, kızımı Ay'a yollarım” derdi. Annem ve babam bizi özgür ve özgüvenli büyüttü. Halkevlerinde folklor oynadım. Okuma günlerine düşünce kulüplerine katıldım, tiyatro yaptım. Şimdi 63 yaşındayım. Annem Hamide Ege ev hanımıydı. Rahmetli babam Beşiktaşlıydı ve beni de fanatik Beşiktaşlı olarak büyüttü. O gün bugündür Çarşı'lıyım. Otobüslere binip İstanbul'a Beşiktaş maçına giderdik.

Halk ‘Kızım' dedi ve bana oy verdi

Merhum Recep Yazıcıoğlu'nun valilik yaptığı dönemde Denizli İl Genel Meclisi Üyesi seçilen Birsen Çelik, “O zamanlar siyasette kadına yer yok ama ben köy kahvelerini dolaşırdım. Yüzde 99'u sağ kökenli mahallelerden bile oy aldım. Halk bana ‘O bizim kızımız' diyerek oy verdi. CHP'nin baraj altı kaldığı seçimde bile, yüzde 73 oy aldım. CHP bölgemde üçüncü partiydi, şimdi birinci oldu” dedi.