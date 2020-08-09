Belediye desteği ile çilek yetiştiren kadınlar, bir sezonda tam 5 kez hasat yapıyor

Belediye desteği ile çilek yetiştiren kadınlar, bir sezonda tam 5 kez hasat yapıyor

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi tarafından desteklenerek çilek üretimine başlayan kadınlar, çilek yetiştiriciliğinde büyük mesafe kat etti. Başkan Ahmet Ataç’ın talimatı ile dağıtılan 30 bin fide ile sezonda 5 kez çilek hasat eden 14 üretici kadın, üretirken kazanmanın keyfini yaşıyor.

Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi tarafından 30 bin fide dağıtımı ile çilek yetiştiriciliğine başlayan kadınlar, sezonda 5 kez çilek hasat ederek sattıkları çileklerle aile bütçelerine destek oluyorlar.

BİR FİDEDEN 1 KİLOYA YAKIN ÇİLEK ELDE EDİYORLAR

2019 yılında Atalantekke Mahallesi'nde, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'tan çilek yetiştirmek için destek isteyen kadınlar, çilek yetiştiriciliğinde büyük gelişme kaydetti. Başkan Ataç'ın talimatı ile dağıtılan 30 bin çilek fidesinin dikimini yapan Atalantekkeli kadın üreticiler, Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu tarafından sağlanan eğitimler sayesinde verimli şekilde ürün almayı başardı.

Aileleri ile birlikte üretim yapan 14 kadın, bir fideden 750 gram ila 1 kilogram arasında olmak üzere 5 kez hasat yapıyor. Tepebaşı Belediyesi'nin fide, gübre ve eğitim destekleri ile Eskişehir gibi sert iklime sahip olan bir coğrafyada çilek yetiştirme başarısı elde eden kadınlar, Başkan Ataç'a da teşekkürlerini ilettiler.

AİLE BÜTÇELERİNE DESTEK OLUYORLAR

Kadın üreticilerden Hacer Aydın, elde ettiği çileklerin ticaretini yapmaya başladığını anlatarak, “Tepebaşı Belediyesi bize geçen sene çok yardımcı oldu. Çilek fidesi verildi, fideleri diktik, uğraştık. Belediye personeli her ayın 15'inde geldi, yardım etti, ürünleri takip etti. Böylece çileği yetiştirdik, ticaretine de başladık. Çileğimizi alanlar çok memnunlar. Şimdi emeğimizin karşılığını alıyoruz. Evimizin geçimine, mutfağımıza yardımcı oluyor. Kazancımız da güzel maşallah. Ürün verimi de güzel. Çileklerimizden çok memnunuz, kendimizde yiyoruz. Reçelimizi yapıyoruz, kompostomuzu yapıyoruz. İhtiyacı olan insanlarımıza, komşularımıza veriyoruz. Fidelerin veriminden de çok memnunuz” diye konuştu.

VERİMİ DE GÜZEL SATIŞI DA GÜZEL

Üreticilerden Emine Yıldız ise “Geçen sene Tepebaşı Belediyemiz çilek fidesi verdi, diktik. Kışın şehirde duruyoruz, yazdan yaza Atalantekke'de çilek yetiştiriyoruz. Verimi de güzel oldu, satışı da güzel oldu. Bu sene 5 bin tane diktik. Getirisi güzel, satışı güzel, Allah bereket versin. Hepimiz mutluyuz. Her bakımdan iyi oldu. Evimize, çocuğumuza katkı oldu. Çilek yetiştirmeyi herkese öneririm, herkes yapsın. Güzelce yapıldığı zaman zorluğu yok, üstelik sıkıcı da değil” diye konuştu.

30 BİN ÇİLEK FİDESİNİ 14 KADIN ÜRETİCİMİZE TESLİM ETTİK

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da konu hakkında yaptığı değerlendirmede, kadın üreticilerin desteklenmesinin önemine dikkat çekti. Kadın üreticilerin çok değerli olduğunu vurgulayan başkan Ataç şöyle konuştu:

* 2019 yılında bir ziyaretimizde, Atalantekkeli kadınlarımız benden çilek yetiştirebilmek için destek istemişlerdi. Ben de hemen arkadaşlarımdan gerekli çalışmalara başlamalarını istedim. 30 bin adet albion cinsi çilek fidemizi 14 kadın üreticimize teslim ettik. Bununla da kalmayıp çilek yetiştiriciliği hakkında eğitimler düzenledik. Fidelerin dikim ve bakım işlemleri sırasında kendilerine yardımcı olduk.

*Kadınlarımız da kendilerine sunulan bu fırsatı çok güzel değerlendirdi ve üretimi başarı ile gerçekleştirdi. Bugün gelinen noktada son derece kaliteli, bolca ürün elde ediyorlar ve bu emeklerini kazanca dönüştürüyorlar. Kırsal kalkınmaya verdiğimiz önem doğrultusunda yerel üreticilerimizi, kadınlarımızı, tarım ve hayvancılığa yönelik her adımı desteklemeye devam edeceğiz.