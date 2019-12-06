Belediye kendi çöpünü toplayarak tasarruf sağlayacak

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 8 aylık çalışma dönemini değerlendirdi. Belediye olarak en çok önem verdikleri konunun tasarruf olduğunu ifade eden Kurt, “Geçmiş dönemde Odunpazarı Belediyesi’nde kiralık araç dönemine son vererek, kendi araçlarımızı, otobüslerimizi almış ve tasarruf yapmıştık. Bugün de çöp kamyonlarında kiralık araç dönemini sona erdiriyoruz. 16 çöp kamyonunu satın alarak 1 ayda 1 milyon 300 bin TL, 1 yılda ise 15 milyon 841 bin 810 TL tasarruf sağlayacağız” dedi.

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, filosuna kattığı 16 çöp kamyonu ile bölgesindeki çöpleri kiralık yöntem yerine kendisi toplayacak. CHP'li Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, amaçlarının tasarruf olduğunu ifade ederek yeni aldıkları çöp kamyonları ile belediyeye yılda 15 milyon 841 bin 810 lira tasarruf sağlayacaklarını söyledi.

16 ÇÖP KAMYONU TÖRENLE HİZMETE GİRDİ

İkinci dönem belediye başkanlığı yapan CHP'li Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, seçimden sonra geçen sekiz aylık dönemini değerlendirdi. Odunpazarı Belediyesi'nin yönetimine seçildikleri ilk günden beri en çok dikkat ettikleri konunun tasarruf olduğunu belirten Kurt şu sözlere yer verdi:

* “Geçmiş dönemde Odunpazarı Belediyesi'nde kiralık araç dönemine son vererek, kendi araçlarımızı, otobüslerimizi almış ve tasarruf yapmıştık. Bugün de çöp kamyonlarında kiralık araç dönemini sona erdiriyoruz. 16 çöp kamyonu ile hemşehrilerimize hizmet edeceğiz. Daha önce 16 adet kiralık çöp kamyonu için yıllık 20 milyon 615 bin 200 lira ödeme yapıyorduk.”

* “Yeni aldığımız çöp kamyonları ile aynı işi yıllık 4 milyon 773 bin 390 liraya yapacağız. 16 çöp kamyonunu satın alarak 1 ayda 1 milyon 300 bin TL, 1 yılda ise 15 milyon 841 bin 810 TL tasarruf sağlayacağız. 16 çöp kamyonunu alarak yaptığımız bu tasarrufu yine Odunpazarlı hemşehrilerimiz için gerçekleştireceğimiz çalışmalarda kullanacağız”

CENAZE ARACINDAN 1 MİLYON 134 BİN LİRA TASARRUF

Odunpazarı Belediyesi daha önce kiralık yöntemle yaptıkları cenaze nakil aracını da belediye olarak satın aldıklarını ve tasarrufa geçtiklerini ifade ederek, “2014 yılında sefer başına 400 TL'ye yapılan cenaze nakil aracı ve cenaze yakınlarını otobüsle taşıma hizmeti, 2019 yılında bütün maliyetlerin artmasına rağmen belediyemize maliyeti 85 TL'ye gerçekleşmektedir. Belediye olarak sadece cenaze nakil ve cenaze yakınlarını otobüsle taşıma hizmetinden belediyeyi bir yılda 1 milyon 134 bin lira tasarruf sağladık” dedi.

“İNSANLAR İŞSİZ”

Kurt, ülkede yaşanan ekonomik krizi de değerlendirerek, “Ülkemiz büyük bir ekonomik kriz yaşıyor. Fabrikalar, iş yerleri kapatılıyor, insanlar işsiz kalıyor. İşsizlik, Kasım Ayında TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre, yüzde 2.9 puanlık artış ile yüzde 14'lere ulaştı. Türkiye'de 4 milyon 650 bin işsiz insan var. İnsanların alım gücü düştü, açlık oranı arttı. Böylesi kötü bir tablodan, belediyelerin özellikle de muhalif belediyelerin etkilenmemesi imkânsız. Bizler de çalışmalarımızı sürdürürken Türkiye'nin ekonomik yapısını göz önüne alıyoruz. Daha az para ve maliyetle daha çok iş yapmaya çalışıyoruz. Birçok işi kendi bünyemizde yapıyoruz” dedi.