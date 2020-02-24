Belediye metan gazından evlere elektrik üretiyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, Metan Gazından Elektrik Üretim Tesisleri'nde günde 42 bin konuta yetecek kadar elektrik üretiyor. Belediye, 2011'de kurulan tesislerde bugüne kadar 378 milyon kilowatt elektrik ürettiğini açıkladı.

AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi, çöp alımı yapılmayan Aslım Katı Atık Sahası, Konya Entegre Atık Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi ile Akşehir Katı Atık Düzenli Depolama Sahası’nda çöpleri elektrik enerjisine dönüştürüyor.

Söz konusu tesislerde günlük ortalama 42 bin konuta yetecek elektrik üretiminin yapıldığı belirtildi.

8 YILDA 378 MİLYON KİLOWATIN ÜZERİNDE ELEKTRİK ÜRETİLDİ

Söz konusu tesislerde geçtiğimiz yıl 77 milyon 880 bin kilowatt elektrik üretildiğini kaydeden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2011’de Aslım’da, 2018’de ise Kaşınhanı ve Akşehir’de kurulan 3 adet tesisle, bugüne kadar toplamda 378 milyon 035 bin 880 kilowatt elektrik üretildiğini açıkladı.

Başkan Altay, projenin Avrupa Birliği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteğiyle 1 milyon 720 bin metrekarelik alanda faaliyette olduğunu belirtti.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Tesislerde; katı atık kütlesinde oluşan ve karbondioksite göre 21 kat daha fazla küresel ısınma potansiyeli olan metan gazları, sahada açılan gaz toplama kanallarından yatay ve dikey borulama sistemi ile toplanıp, gaz motorlarında yakılarak elektrik enerjisine dönüştürülüyor ve hem sera gazı azaltımı hem de enerji üretimi sağlanıyor. Aynı zamanda bertaraf işlemleri sırasında oluşan gazların çevreye ve insan sağlığına karşı oluşturduğu tehdit ortadan kaldırılırken bir yandan da fosil yakıtlara ihtiyaç duyulmadan alternatif elektrik ve ısı enerjisi elde ediliyor. Elde edilen bu ısı tesislerde bulunan binaların ısıtılmasında kullanılıyor.