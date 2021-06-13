Belediyecilikte halk ile iletişimin en üst düzeyde olması gerekiyor

Gökhan Yüksel 2019 yerel seçimlerinde 32 yaşında Kartal Belediye Başkanlığı'na seçildi. 1987 doğumlu Yüksel, CHP Gençlik Kolları'nda başladığı siyasi hayatını meclis üyesi olarak devam ettirdi. Geçtiğimiz dönem Kartal Belediye Başkan Yardımcılığı görevindeyken 2019 seçimlerinde aday oldu ve belediye başkanlığına seçildi. Finans uzmanı olmak isterken başkan olan Yüksel, siyasette aktif rol üstlenmesinde Gezi sürecinin etkili olduğunu söyledi. Genç başkan hikayesini şöyle anlattı:

HEVESİM ARTTI

“Kartal'da doğdum, büyüdüm. Celal Bayar Üniversitesi'nde ekonomi okudum. Üniversiteyi bitirdikten sonra siyasete adım attım. CHP gençlik kolları yöneticisi oldum. Genel başkanımız gençlik kotası getirince kurultay delegesi oldum. Sorumluluk alınca hevesim arttı. Gezi süreci başlamıştı. Sadece yanlışları yüksek sesle söyleyerek güzel bir eylem ortaya çıkarsak da sorumluluk almak, daha doğrusunu yapabilmek için bir yerden başlamak istedim. En aşağıdan bütün basamakları ilerleyerek geldim. Halk ile belediye arasındaki iletişimi en üst noktaya getirmek için adım attım. Komşu İletişim Merkezi'ni kurduk. Yeni nesil belediyecilikle yol alıyoruz.”

‘Gençsin bu hataları sakın yapma' diyorlar

Gökhan Yüksel, “Genç olmamın en büyük avantajı önyargıları daha kolay kırmanız. ‘Sen gençsin bu hataları yapma' öğütleri veriyorlar. Ama bunun dezavantajı da var. Aynı teyzeler ve amcalar ‘daha çok genç nasıl yapacak' diye düşünebiliyor. İnsanlar siyasetten yorulmuş güvenini kaybetmiş durumda” dedi.

Sanatçılara verdiğimiz destek devam edecek

İstanbul'un en genç Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, pandemide sanatçılara verdikleri destek ile ilgili de şu açıklamayı yaptı: “Pandemi döneminde sanatçılarımıza her zaman destek sunduk. Salgının başında mart-nisan-mayıstaki kriz biter bitmez biz belediye olarak Haziran ayında online konserlere başladık. Bunu ilk biz yaptık. Her ay Kartal'daki yerel sanatçılarla online konserleri düzenlemeye devam ediyoruz. Bir yandan da online tiyatroyu sürdürüyoruz.”

GIDA KOLİSİ DAĞITTIK

Pandemide sıkı çalıştıklarını belirten Yüksel, “Bu süreçte en çok maske, dezenfektan ve gıda yardımı için aradılar. Salgının ilk aylarında 40 bin gıda kolisi dağıttık. Daha önce duymuyorduk, şimdi duyduğumuz için bu talep var. Bu sistem, salgınla mücadelede bir fark yaratmamızı sağladı. Yeni nesil belediyecilik bu” dedi.

Marmara Denizi için seferberlik başlatılmalı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel denizdeki müsilaj sorunu için şunları söyledi: “Kendi kıyımızda deniz temizliğine başladık. İBB ile beraber sürdürüyoruz çalışmayı. Ama bu köklü bir çözüm değil. 2021 yılındayız ve İstanbul'un birçok noktasında alt yapı yok. Yağmur suyu, atık suyu sistemleri ayrışmamış. Kentin geçmişinin atıkları üst üste toplanmış. Bunun için ciddi bir devlet politikası lazım. Kartal'ın kıyısını temizleyerek üstesinden gelemeyiz. Bir yol haritası yapılmalı ve herkese ödevleri verilmeli. Bir seferberlik başlatılmalı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın önderliğinde adımlar atılmalı.”

Riskli evleri tahliye ettik

Belediyedeki İletişim Merkezi ile rutin belediye hizmetleri dışında vatandaşa yardımcı olduklarını dile getiren Başkan Yüksel şunları söyledi: “2019'da Silivri'deki depremin meydana geldiği gün bizi bin 150 kişi aradı. 150-200 kişi ‘binam yıkılıyor, gelin' dedi. Teknik arkadaşları çalıştırdık. 150 eve gidildi, 5 riskli evi tahliye ettik.”