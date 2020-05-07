Belediyeden gülümseten Anneler Günü afişi: Bak geliyor terlik

Ordu'nun Altınordu ilçe belediyesi Anneler Günü nedeniyle, kentin belirli yerlerindeki billboardlara afişler astı. Annelerin "Kime çektin bilmem ki aynı baban gibisin", "Bak geliyor terlik" gibi en sık kullandığı cümlelerin yer aldığı afişler vatandaşları gülümsetti.

Altınordu ilçesinin AKP’li Belediye Başkanı Aşkın Tören hafta sonu kutlanacak olan Anneler Günü nedeniyle kentin belirli yerlerinde bulunan billboardlara afişler astırdı. Birçok kişinin annelerinden en sık duyduğu cümlelerin yer aldığı afişler dikkat çekti.

BAK GELİYOR TERLİK

Afişlerde çok sevdiğimiz annelerimizin söylemesine alıştığımız, “Bak geliyor terlik” “Taşa oturma karnın ağrır”, “Benim bu evde hiçbir söylediğim dinlenmiyor zaten”,”Kafanı bunlara yorduğun kadar derslere yorsaydın profesör olmuştun” gibi cümlelerine yer verilerek Anneler Günü kutlandı.