Belgrad ormanı çöplüğe döndü! Ormandan iki günden 29 ton çöp toplandı 

Hafta sonunu fırsat bilen İstanbullular soluğu Belgrad Ormanı ve sahil şeridinde aldı. Cumartesi ve Pazar günü Belgrad Ormanı’na 6 binden fazla aracın giriş yaptığı öğrenildi. Piknikçilerden geriye ise bıraktıkları çöpler kaldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ekipleri koordinasyonunda İBB ekiplerince çöpler geceden itibaren toplanmaya başladı. İki günde toplam 29 ton çöp toplandı.

“İNSANLARI BİRAZ DAHA DUYARLI OLMAYA DAVET EDİYORUM”

Belgrad Ormanı’nda görev yapan Orman Mühendisi Ebru Cevahiroğlu, hafta sonu yaşanan kalabalığın ardından kalan manzarayı anlattı. Piknikçileri biraz daha duyarlı olmaya davet eden Cevahiroğlu şöyle konuştu:

* Sabah çok erken saatlerde 25 kişilik bir işçiyle çöpleri toplamaya başladık. İnsanlar çok fazla duyarlı olmadıkları için çok fazla çöp vardı. Şu saate kadar hala topluyoruz. Pandemiden sonra zaten eskisinden de daha kalabalık oldu burası.

*Geçen sene bu zamanlarda bu kadar kalabalık olmuyordu. Ama pandemiden sonra insanlar sıkıldı. Daha çok gelen oldu. Haliyle daha çok çöp oldu. Biraz daha duyar istiyoruz sadece. Tabii ki gelecekler hava alacaklar. Ama birazcık duyar istiyoruz.

“MASALARI OLDUĞU GİBİ BIRAKIP GİTMİŞLER”

Hafta sonu 6 binden fazla aracın Belgrad Ormanı’na giriş yaptığını belirten Orman Mühendisi Ebru Cevahiroğlu, “İnsanlar direkt olarak masalarında çöpleri bırakıp gitmişler. Fazlasıyla araç giriş çıkışı olduğundan trafik yoğunluğu vardı. İnsan yoğunluğu vardı. Her yer çöptü. Mangaldan dolayı duman altıydı. Temiz havaya dair hiçbir şey yoktu zaten. Bir de insanlar çöplerini bırakınca, sabah erken saatlerde o çöplerle de karşılaşınca her şey zor oluyor. İnsanlarımız da elini biraz taşın altına koyup çöplerini bırakmasalar bizim için daha da kolaylık olacak. Biz elimizden geleni yapalım, ama onlar da yapsınlar tek istediğimiz bu” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’DE VİRÜS VAR TEMİZ OLMAK ZORUNDAYIZ”

Pazartesi sabahı ailesiyle kahvaltı yapmak için gelen Alime Çırak, gördüğü manzara karşısında isyan etti. Çırak, “İnsanlar duyarlı değil. İnsan evinde nasılsa ormanda da öyle olması lazım. Benim poşetim yanımda. Giderken çöplerimi toplayıp gideceğim. İnsanların duyarlı olması şart. Bakın Türkiye’de hastalık var. Hala asker eğlencelerinde, düğünlerde kalabalık oluyorlar. Akşam haberlerde duyuyoruz. Sağlık Bakanı sürekli uyarıyor. O zaman sen uymazsan, ben uymazsam hastalık sana da geçer bana da geçer” şeklinde konuştu.

“HERKES ÇÖPÜNÜ TOPLAMALI”

Ailesiyle birlikte kahvaltı yapmak için Belgrad Ormanı’nı tercih eden Yeliz Acerer ise herkesin kendi çöpünü toplaması gerektiğini söyledi. Acerer, “Yani hoş bir manzara değil. Sonuçta herkes buraya temiz havaya geliyor. Rahatlamak için geliyor. O yüzden hoş değil. Herkes poşetiyle gelirse çöp kutuları her yerde var. Daha güzel olacaktır. Sonuçta aslan yattığı yerden belli olur demişler. Biz hazırlıklı geldik. Çöp poşetimiz yanımızda. Çöplerimizi oraya atıyoruz. Giderken de götüreceğiz” şeklinde konuştu. DHA