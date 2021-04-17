Belgrad Ormanı’nda hayrete düşüren görüntü!

Belgrad Ormanı’nın Kemerburgaz bölümünde define avcıları çok sayıda çukur açarak tarihi eser aradı. Definecilerin son olarak açtığı metrelerce derinlikteki çukuru ormanda yürüyüş yapanlar tesadüfen fark etti.

Profesyonel bir işçilikle kazılan ve 20 metreden fazla derinliği olan çukur, Orman İşletme Müdürlüğü’nden gelen görevlileri bile şaşırttı.

Definecilerin, karşılıklı iki ağaca çaktıkları bir ağaç dalı ile oluşturdukları basit bir çıkrık sistemi ile kazdıkları toprağı dışarıya çıkarttıkları görüldü. Definecilerin çalışmalarını ise kısıtlama saatine denk getirdiği tahmin ediliyor.

Devasa çukurun çevresinde ip merdivenler ve çukuru açan kişi ya da kişilerin maske, eldiven gibi kişisel eşyaları yer alırken durum polise bildirildi. Ancak önlem alınmadığını belirten vatandaşlar sık sık yürüyüşe çıktıkları ormanda, herhangi bir kaza yaşanmadan biran önce tedbir alınmasını istedi.

“BİR SÜRÜ DEFİNE ÇUKURU OLUYOR”

Ailesi ile sürekli yürüyüşe çıktıkları alanda çukuru gören ve yetkililere haber veren kişi, “Ormanda maalesef bir sürü define çukuru oluyor. Ama bu yeni kazılmış, eldivenler, maskeler, ip merdivenler duruyor ve öyle bir çukur ki, devasa bir çukur. Burada cep telefonu zaten zor çekiyor. Çukura düşsen büyük bir ihtimalle ya çok ciddi yaralanırsın ya da hayatını kaybedersin. İçeri düştükten sonra bir yere haber vermene imkan yok. Korkunç bir durum” dedi. (DHA)