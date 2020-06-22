Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Belgrad Ormanı’nı çöplüğe çevirdiler
Belgrad Ormanı’nı çöplüğe çevirdiler
Belgrad Ormanı'nda piknikçilerin geride bıraktığı çöpler kirliliğe yol açtı.
Yaşam 22 Haziran 2020 - 14:50

İstanbul’da hafta sonu piknikçilerin akın ettiği Belgrad Ormanı’nda piknikçilerden geriye çöp yığınları kaldı. Normalleşme süreciyle birlikte hafta sonunu piknik yaparak geçiren vatandaşlardan geriye ormanlık alana bıraktıkları çöplerin kaldığı görüldü.

Fotoğraf: DHA

Birçok memeli ve kuş türünün doğal yaşam alanı olan Belgrad Ormanı, pikniğe gelen vatandaşların yanlarında getirdikleri yiyecekleri ve plastik atıklarını ormanlık alana bırakması ormanlık alanda kirliliğe yol açtı. DHA

Etiketler