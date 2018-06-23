Belinizdeki sorunun aciliyetini test edin

Beliniz ağrıyor, ağrı bacağınıza vuruyorsa, bel fıtığından şüphelenmeniz ve mutlaka bir beyin cerrahına gözükmeniz gerekir. İşlerinizin yoğunluğu nedeniyle hemen doktora gitme imkanınız yoksa durumunuzun acil olup olmadığını öğrenmek için kendi kendinize şu testleri yapabilirsiniz...

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Beyin ve Sinir Cerrahisi Op. Dr. Aybars AKKOR

1 – Topuklarınıza basarak ayak parmaklarınızı yukarı kaldırarak yürüyün. Eğer her ikisini de eşit derecede kaldırabiliyorsanız bu, sağlık açısından acil durumda olmadığınızı gösterir.

2 – Eğer topuklarınızdan birini tam diğerini daha az kaldırabiliyorsanız ayağınızda güç kaybı var demektir. İlk fırsatta doktora gidin.

3 – Eğer birini kaldırıyor, diğerini hiç kaldıramıyorsanız ayağınız felç olmak üzeredir. Acilen doktora gidin.

4 – Ayak parmak uçlarınızda yürürken her ikisini de eşit derecede kaldırabiliyorsanız durumunuz acil değildir.

5 – Parmak uçlarınızda yürürken bir ayağınızı diğeri kadar kaldıramıyorsanız, ayağınızda güç kaybı var demektir. İlk fırsatta doktora gidin.

6 – Ayak parmak ucuna yükseldiğinizde birinin üzerine yükselemiyorsanız, ayağınız felce doğru gidiyordur. Hemen bir beyin cerrahına başvurun.