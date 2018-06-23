Belinizdeki sorunun aciliyetini test edin

Beyin ve Sinir Cerrahisi Op. Dr. Aybars AKKOR
1 – Topuklarınıza basarak ayak parmaklarınızı yukarı kaldırarak yürüyün. Eğer her ikisini de eşit derecede kaldırabiliyorsanız bu, sağlık açısından acil durumda olmadığınızı gösterir.
2 – Eğer topuklarınızdan birini tam diğerini daha az kaldırabiliyorsanız ayağınızda güç kaybı var demektir. İlk fırsatta doktora gidin.
3 – Eğer birini kaldırıyor, diğerini hiç kaldıramıyorsanız ayağınız felç olmak üzeredir. Acilen doktora gidin.
4 – Ayak parmak uçlarınızda yürürken her ikisini de eşit derecede kaldırabiliyorsanız durumunuz acil değildir.
5 – Parmak uçlarınızda yürürken bir ayağınızı diğeri kadar kaldıramıyorsanız, ayağınızda güç kaybı var demektir. İlk fırsatta doktora gidin.
6 – Ayak parmak ucuna yükseldiğinizde birinin üzerine yükselemiyorsanız, ayağınız felce doğru gidiyordur. Hemen bir beyin cerrahına başvurun.