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Belle Lucia kimseye 7 aylık hamile olduğuna inandıramıyor
Belle Lucia kimseye 7 aylık hamile olduğuna inandıramıyor
Sosyal medya fenomeni ve model Belle Lucia, yaklaşık iki ay sonra doğum yapacak fakat kimseyi hamile olduğuna inandıramıyor. Zira Belle'nin karnı dümdüz...
Yaşam 10 Temmuz 2019 - 15:22

Avustralyalı ünlü model ve sosyal medya fenomeni Belle Lucia 27 haftalık yani 7 aylık hamile. Ne var ki görünümü alıştığımız 7 aylık hamile bir kadın gibi değil… 27. haftada olmasına rağmen karnı belirginleşmeyen model, bu nedenden dolayı da pek çok takipçisinden “Zayıfsın, kötüsün, yalan söylüyorsun” gibi negatif yorumlar alıyor.
Belle ısrarla hamile olduğunu söylese de, bebeğinin ultrason görüntüsünü paylaşsa da kimseyi inandıramıyor. Hamileliği boyunca sadece 10 kilo alan 24 yaşındaki model “Bedenimin hamilelik durumunu seviyorum” diyor. İşte genç kadının son halleri…

Son güncelleme: 15:25 - 10.07.2019
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