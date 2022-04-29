Benedict Cumberbatch, Ukraynalı bir aileyi evinde ağırlayacak

Ünlü oyuncu Benedict Cumberbatch, Ukraynalı mülteci bir aileyi evinde ağırlamak için bekleme sürecinde olduğunu söyledi. Marvel yıldızı, konuk edeceği ailenin Ukrayna'dan çıkmayı başardığını ve gün gün ailenin güvenli bir şekilde ilerlediğinde emin olmak için onları izlediğini belirtti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Doctor Strange, Sherlock Holmes, The Power of The Dog gibi yapımlardaki başarılı performansıyla ekranların beğenilen ismi haline Benedict Cumberbatch, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları karşısında da sessiz kalmayan ünlülerden.

Oyuncu, Birleşik Krallık hükümetinin Ukrayna için ev planına hizmet eden Evdeki Mülteciler yardım kuruluşu ile çalıştığını açıkladı.

Cumberbatch, şimdilerde evinde ağırlamak için Ukraynalı bir aileyi beklediğini belirtti: “Maalesef tıbbi tedavi görüyorlar. Bu konuda daha fazla bir şey söylemek özel hayatlarının ihlali olur; ama yaşadıkları kargaşadan sonra onlara biraz huzur vermek istiyorum.”

“HERKES ELİNDEN GELENİN FAZLASINI YAPMALI”

Cumberbatch ayrıca, diğer ailelere İngiltere’de barınma masrafları konusunda yardım ettiğini de açıkladı: “Birleşik Krallık vatandaşı olan diğer Ukraynalı ailelere finansal olarak yardım etmeye çalışıyorum.”

Cumberbatch daha önce de Ukraynalı vatandaşlara yardım konusunda açıklamalar yapmıştı. Ünlü oyuncu, “Bağış yapmalıyız, politikacılarımıza bir tür mülteci güvenliği ve acı çeken insanlar için sığınak yaratmaya devam etmeleri için baskı yapmalıyız” demiş ve sözlerine şu şekilde devam etmişti:

“Herkesin elinden gelenin fazlasını yapması gerekiyor… İnsanları evlerine götürmek için gönüllü olan rekor sayıda insan var, umarım ben de bunun bir parçası olurum.”

Cumberbatch, daha önce 2020’de evini Suriyeli bir mülteciye açan BBC sunucusu ve eski İngiltere futbolcusu Gary Lineker’i takip etti.

İlginizi Çekebilir Benedict Cumberbatch, kız kardeşinin ölümü ardından konuştu

İlginizi Çekebilir Wes Anderson'ın yeni filminde başrol Benedict Cumberbatch'ın