‘Benim adım Cemil’ Çankaya’da yaşayacak

Çankaya Belediyesi 'Bizimkiler' dizisinde canlandırdığı 'Cemil' karakteriyle tanınan tiyatro sanatçısı Uğurtan Sayıner'in adını, yeni yapılan parklardan birine verme kararı aldı.

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Çankaya Belediyesi, Türkiye televizyonculuk tarihinde önemli yere sahip, 1989-2002 yılları arasında yayınlanan ‘Bizimkiler’ dizisinde ‘Cemil’ karakterine hayat veren ve haziran ayında vefat eden tiyatro sanatçısı Uğurtan Sayıner’in adını, yeni yapılan parklardan birine verme kararı aldı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, halkın sevgisini kazanan sanatçıların gelecek nesiller tarafından da hatırlanmasını amaçladıklarını söyledi. Çankaya’nın yeşile ve doğaya büyük önem verdiğini söyleyen Taşdelen, “Her yıl ilçemizin yeşiline yeşil katıyor, onlarca yeni park açılışı yapıyoruz. Tüm gücümüzle çocuklarımızın geleceği için çalışıyoruz” dedi.

UĞURTAN SAYINER KİMDİR?

İktisat fakültesi mezunu olan Uğurtan Sayıner, 1962 yılında sanat hayatına tiyatro ile başladı. İttihat ve Terakki Tiyatrosu, TÖS Tiyatrosu, Arena Tiyatrosu, Gen-Ar Tiyatrosu, Üç Maymun Kabare ve Ercan Yazgan-Bülent Kayabaş topluluklarında çalıştı.

Sinema ve televizyon dizilerinde de rol alarak, ‘Bizimkiler’ dizisinde canlandırdığı ‘Cemil’ karakteriyle zirveye çıktı. Uğurtan Sayıner, ‘Perihan Abla’, ‘İki Koca Adam’, ‘Avanak Dedektör’, ‘El Kızı’, ‘Küçük Esnaf’, ‘Herakles’, ‘Heykelin Sırrı’, ‘Yağmurdan Sonra’, ‘Bir Kurşun’ gibi dizi film ve filmlerde de rol almıştı. (İHA)

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