Bensu Soral 7-13 yaş arası çocuklar için gönüllü elçi oldu

Bensu Soral, Türkiye’de ve dünyada dezavantajlı bölgelerde yaşayan 7-13 yaş arası çocukların yeteneklerini keşfetmelerini ve geliştirmelerini hedefleyen atölye ve saha çalışmaları gerçekleştiren SosyalBen Vakfı’nın 2020 yılı için Gönüllü Elçisi oldu.

Ünlü oyuncu Bensu Soral, taşımalı eğitimin bulunduğu bölgelerde sosyal gelişim ve sosyal kimliklerini desteklemek, ufuklarını genişletmek, özgüvenlerini güçlendirerek daha mutlu bireyler olarak yetişmelerine katkı yapmak, paylaşım ve toplumsal bilinci kazanmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek çalışmalarda SosyalBen Vakfı’nın Gönüllü Elçisi oldu.



Soral, vakfın çalışmalarına destek olarak, yeteneklerinin farkında güçlü nesillerden oluşan bir toplum vizyonu oluşturmayı hedefliyor. Soral, birlikte yürütülecek SosyalBen Vakfı saha çalışmalarının yanı sıra Hayvan Hakları projesini hayata geçirecek. Haberi doğum gününde paylaşan Bensu Soral “SosyalBen'i kurulduğu günden bu yana takip ediyorum. Azimli çalışma ile kısa sürede hayata geçirdikleri projeler, dokundukları çocuklar beni çok etkiledi. Ulusal ve uluslararası platformlarda çok başarılı işlere imza attılar. Şimdi sıra birlikte güzel işlere imza atmakta. Bunu doğum günümde paylaşmaktan dolayı ayrıca çok mutluyum. Benim için özel ve unutulmaz bir hediye oldu” dedi.