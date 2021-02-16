Aksin ve Berat: “Kurtlar bizden korkar”

Beytüşşebap’ta 2 bin 650 rakımlı yaylada yaşayan 10 yaşındaki Aksin ve 8 yandaki Berat , yüzlerce hayvana çobanlık yapıyor. Yaşıtları aksine büyük sorumlulukları olan kardeşler, hayvanlara gözleri gibi bakıyor. Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyü Faraşin Yaylası’nda Aslan ailesi, yüzlerce hayvanı 10 ve 8 yaşındaki evin ‘küçüklerine’ teslim etti.



GÜN ERKEN BAŞLIYOR

10 yaşındaki Aksin ile 8 yaşındaki Berat, sabahın ilk ışıkları ile birlikte hayvanları alıp otlatmaya götürüyor. Aslan kardeşler, akşam saatlerine kadar koyun ve keçilere çobanlık yapıyor.



OĞLAKLARA SÜT İÇİRİYORLAR

Kurt sürülerine karşı sürekli hayvanların arasında dolaşan çocuklar, yeni doğum yapmış keçinin oğlaklarını soğuklardan korumak için ise saman yığınları içinde bekleterek süt içmelerine yardımcı oluyor.



“KURTLAR UZAKTAN BİZE BAKINCA KORKUYOR”



10 yaşındaki Aksin, yaylada ailesine yardım ettiğini söyledi. Aslan, “Yaylada hiç komşumuz yok. Bazı evler var çok uzak bizden. Ama ailem burada ve ben babama yardım ediyorum. Sürekli koyunların içindeyim. Kurt sürüsüne karşı ayakta kalmalıyız. Uzaktan bize bakınca kurtlar korkuyor. 3 bölümde topluyoruz koyunları. Güzel burayı seviyorum. Buradan gitmek istemiyorum. Ailemle beraber güzel bir yaşamım var” dedi.





“BASKETBOLCU” OLMAK İSTİYOR

8 yaşındaki Berat Aslan ise, “Ablama yardım ediyorum. Her gün aynı işi yapıyorum. Boş zamanlarda derslerimi çalışıyorum. Büyüyünce basketbolcu olmak istiyorum” diye konuştu.

İHA

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