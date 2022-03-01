Berber dükkanını müzeye çevirdi

Giresun'da berberlik yapan 41 yaşındaki Bilal Temiz, 25 yıldır topladığı 100’den fazla antika eşyayı iş yerinde sergiliyor.

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Giresu’un Aksu Mahallesi’nde kendisine ait berber dükkanı bulunan Bilal Temiz, çocukluğundan bu yana hobi amaçlı olarak topladığı antika niteliğindeki eşyaları iş yerinde sergiliyor.

KURTULUŞ SAVAŞI’NDAN KALAN TÜFEKLER VAR

Temiz, “Her biri 50-150 yıllık eski tip gaz ocakları, radyolar, kollu çevirmeli telefonlar, kömürlü ütüler, gaz lambaları, tabanca, tüfek ve para gibi 100’den fazla objeye sahibim. Antikaya merakım daha küçük yaşlarda başladı. İlk önce babaannemin sandığında çıkan bir avuç dolusu madeni eski parayla meraklandım. Bir süre para koleksiyonu yaptım. Daha sonra da diğer objelere yöneldim. Usta olup kendi iş yerimi açınca da müşterilerimin çevresiyle ilgim daha da arttı. Koleksiyonumun bir bölümünü sergilediğim iş yerimde özellikle Kurtuluş Savaşın’da, Kore Harbi’nde, Kıbrıs Barış Harekatı’nda kullanılan tüfeklerle hâlâ etiketi üzerinde duran 1864, 1886 yapımı tüfekler bulunmaktadır” dedi.

TIRAŞA DEĞİL, ZİYARETE GİDİYORLAR

Müşterileri ve ziyaretçilerin eserlere yoğun ilgi gösterdiğini de vurgulayan Temiz, “25 yıldır berberlik yapıyorum. Çocukluğumdan beri hobi amaçlı antika eserleri toplamaya başladım. Bu iş yerimde de bunları sergiliyorum. İş yerimin küçücük bahçesinde de açık hava müzesi gibi yapmaya çalıştım. Burada ise eski fare kapanları, değirmen taşları, küpler, testiler mevcut. Müşterilerimi açık hava müzesiyle karşılıyorum içeri giren ise daha da şaşıyor. Zamanla da alışıyorlar. Benim dükkanıma gelenler genelde tarih konuşuyor. Herkesin ilgisini çekiyor. Tıraş olmaya değil ziyarete geliyorlar” diye konuştu. (İHA)



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