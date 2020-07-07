Berber salonunda antika eşyaları sergiliyor

Muğla'nın Ula ilçesinde, 18 yıldır berberlik yapan Ali Tiriç (32), tarihe olan merakını iş yerine taşıdı. Tiriç, berber dükkanında 1940 yılından önce kullanılan tıraş malzemeleri başta olmak üzere, tedavülden kalkan para ve eski radyoları sergiliyor.

Ula’nın sakin şehir unvanlı mahallesi Akyaka’da berberlik yapan ve mesleğe başladığı günden beri antika eşyalara meraklı olan 1 çocuk babası Ali Tiriç, iş yerini müzeye çevirdi. Cumhuriyet Caddesi’nde mesleğini sürdüren Tiriç, müşterilerine elektronik aletlerin yanı sıra, eski berber malzemelerinin bulunduğu nostaljik dükkanda tıraş olma imkanı sunuyor.

Tiriç, meslek hayatında hijyene önem veren birisi olduğunu belirtip, “Akyada’da 2010 yılında iş yerimi açtığım zaman ustam, antika radyo hediye etti. Daha sonra eski berber malzemeleri toplamaya başladım. İçlerinde ustura, sabun tası, el makinesi, kömürlü ütü, enjektör, fotoğraf makineleri, diş çekim pensesi, saç yıkama taşı bulunuyor. Müşterilerim vitrindeki ürünleri görünce hediyeler getirmeye başladı. Onların isimlerini levhaya yazdırarak duvara astım” dedi. (DHA)