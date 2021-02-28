Bereketin adı cam mısır

Bir koçan üzerinde sarı, pembe, kırmızı, mor, mavi, turuncu, siyah ve beyaz taneler düşünün. Renkli mi renkli, hem de rengarenk. İştah kabartan bu mısırlar, yapay değil gerçek.

KÖKENİ AZTEKLERE DAYANAN RENGARENK MUCİZE

‘Cam mısır' olarak adlandırılan renkli mısırın bir de hikâyesi var. Ülkemize 3-4 yıl önce getirilen cam mısırların kökeninin Azteklere dayandığını belirten Muğla Yerel Tohum Grubu Başkanı Jale Eren, SÖZCÜ HaftaSonu'na konuştu. Eren, “Bir mısır koçanının üzerindeki tek tanesinin 1 TL'den satıldığı günleri biliyorum. Bir koçanda 450-700 arasında tohum olduğu gerçeğinden hareketle tek mısır koçanının kaç lira ettiğini düşünebiliyor musunuz? Tohum satışı yasak ama bir dönem insanlar büyük paralar kazandı” dedi.

NİSANDA EKİLİYOR

Tohumları dağıttıklarını, artık çok daha fazla cam mısır ekimi yapıldığını vurgulayan Jale Eren, “Hangi renkten ekerseniz ekin mısırdaki tüm renkler koçanda büyüyor. Renkli cam mısırı sıfır derecenin altındaki havalara dayanamıyor. Tohumları genellikle ilkbaharda nisan ayında ekiliyor. Bizim başlattığımız tohum değişme olayı çok geniş boyutlara ulaştı” diye konuştu.

Zor Bey'in öyküsü

“Muğla'nın Fadıl köyünde yaşayan Zor Bey tarlaları dolaşırken yerde tek bir mısır tanesi bulur. Bölgede mısır yetişmez. ‘Kuşlar düşürdü' herhalde der. Bahçesine eker. Çıkan mısırları tekrar eker. Yıllar içinde herkes ekmeye başlar ve Fadıl köyünün mısırı meşhur olur.”

HİBRİT TOHUMLA OLMAZ

“Yerel tohumlarımız öyle bereketli ki hiçbir şey onun kadar çoğalamaz. Bir tek tohumdan kaç tane ürün elde ettiğinizi düşünün. Hibrit tohumlarda ise kesinlikle bunu yapamazsınız.”