Bergamot nelere iyi gelir? Bergamotun faydaları neler?

Bergamotun faydaları birçok kişi tarafından bilinmiyor. Bergamot, kalp damar hastalıklarına iyi gelir ve kötü kolesterolü (LDL) düşürür. Şimdi, bergamotun sağlık yararlarından bazılarına daha yakından bakalım… Bergamotun faydaları nelerdir? İşte bilinmesi gerekenler…

Bergamot özellikle çaya ayrı bir tat vermektedir. Ülkemizde Adana, Hatay ve Mersin civarında yetiştirilen bergamotun sağlık üzerinde pek çok faydası bulunmaktadır. Peki, Bergamotun faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

BERGAMOTUN FAYDALARI

Bergamotun sağlık yararlarından bazıları şunlardır:

Doğal bir antidepresan

Bergamotun yağında bulunan flavonoidler doğal bir antidepresan ve uyarıcıdır. Kan dolaşım hızını artırarak kaygıyı ve stresi alır. Nörolojik ve zihinsel durumda iyileşme sağlayabilir. Uyumayı kolaylaştırır. Dopamin ve serotonin hormonlarını uyararak rahatlamaya yol açabilir.

Kalp damar hastalıkları

Damar tıkanıklığı gibi hastalıkların oluşmasını önleyerek, kalp-damar hastalıklarının önüne geçer. Yine güçlü antioksidan özelliğinin kötü kolesterole de iyi geldiği biliniyor.

Detoks etkisi

Bergamot polifenoller açısından zengindir. Bu özelliği ile antioksidan etkisi de gösterdiği için vücudun toksinlerden arınmasında yardımcı olur.

Sindirim sistemini düzenler

Sindirim asitlerinin, enzimlerin ve safranın salgılarını aktive ederek sindirim sürecini hızlandırır ve bağırsaklardaki gerginliği azaltarak hareketlerini düzenli hale getirir. Mide ve bağırsak komplikasyonlarını önleyebilir ve besin zehirlenmesi riskini azaltır.

Ağrı giderici

Bergamot, sinirlerin ağrıya duyarlılığını azaltan belirli hormonların salgılanmasını uyarır. Bu nedenle, baş ağrıları, burkulmalar, kas ağrıları veya yüksek doz analjezik kullanımı gerektiren durumlarda faydalıdır.

Sağlıklı dişler

Bergamot çayı, florür açısından oldukça zengin bir kaynaktır. Florür ise güçlü ve sağlıklı dişlerin en önemli kaynağıdır. Şekersiz olarak içildiğinde dişlere zarar veren bakterilerin büyümesini durdurur.

İyileşmeyi hızlandırır

Bergamot yağının dezenfektan ve antibiyotik özellikleri derideki çatlakları, ülserleri, kaşıntıyı iyileştirmede ve tetanoza karşı kullanılabilir. Sinir ve kasları gevşettiğinden kramp ve kasılmalara iyi gelir.

Solunum yolu hastalıklarına iyi gelir

Bergamot, tıpkı diğer Turunçgiller’de olduğu gibi; soğuk algınlığı, nezle ve grip gibi üst solunum yolu hastalıklarına iyi gelir.

BERGAMOT HAKKINDA

Bergamotun bilimsel adı Citrus bergamia’dır. Uzun, oval yeşil yaprakları beyaz çiçekleri olan küçük bir ağaçtır. Bergamot, olgunlaştığında limona benzer sarı renkli küçük yuvarlak bir meyve verir. Bergamot meyvesi: Bitkiler dünyasının kapalı tohumlar bölümünün iki çenekliler sınıfının sapindales takımının, sedef otgiller ailesinden bir canlıdır.

Çok sayıda yağ asidi, çinko, magnezyum, demir, bakır, selenyum, potasyum, fosfor, manganez, kalsiyum mineralleri ile; C vitamini, A vitamini ve B vitamini çok az kalori içerir. Tropikal bir bitki olmasına rağmen ağırlıklı olarak Avrupa’da üretilmektedir. Türkiye’de Doğu Akdeniz’de ve özellikle Adana, Hatay ve Mersin gibi illerde yetişmektedir. Aslında anavatanı Batı Hindistan’dır. Hoş kokusu sayesinde diğerlerinden ayırt edilebilir. “Earl Grey” ya da “bergamotlu siyah çay” olarak bilinen çaylar sayesinde tanınmıştır.

Bergamot kabuğundaki esansiyel aromatik yağ, parfüm, kozmetik, yiyecek ve şekerleme endüstrilerinde kullanılmaktadır.