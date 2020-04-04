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Berhan Şimşek canlı yayında olduğunu unuttu, sigara yaktı!
CHP 22. dönem milletvekili Berhan Şimşek, katıldığı bir TV programında canlı yayında olduğunu unutarak, sigara yaktı.
Yaşam 4 Nisan 2020 - 13:05

Haber Global’de Erhan Ertürk’ün moderatörlüğünü yaptığı Müzakare isimli programın konukları Dr. Alihan Oral, Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu, Prof. Dr. Mustafa Cankurtaran, CHP 22. dönem milletvekili Berhan Şimşek ve gazeteci Cem Küçük idi.

Corona virüsünün masaya yatırıldığı programa evinden katılan Berhan Şimşek damga vurdu. Canlı yayında olduğunu unutan Şimşek, sigara yaktı.

Şimşek’in sigarasını yakmasını fark eden reji görüntüyü ekrandan hızlıca çekti.

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