Berkay Türkkan: “Ne kadar yediğinizi hesaplayın”

Berkay Türkkan yemek hesaplaması yapacaklar için, “Ne kadar yiyeceğinizi hesaplayacaksınız fakat neye göre? Cevap basit, besin değeri tablosu. Satın aldığınız her besinin üzerinde besin değerleri, yani karbonhidrat, protein, yağ ve kalori miktarları yazar. Sadece bu etiketlere dikkat etmeye başlayarak bile hayatınızdan birçok zararlı besini çıkarıp, ‘Bunda bunlar mı varmış?’ diyebilirsiniz. Emin olun günlük hayatta sürekli olarak tükettiğiniz birçok besinin değerlerine oldukça şaşıracak, aslında zannettiğiniz kadar ‘sağlıklı’ olmadığını göreceksiniz” ifadelerini kullandı.

SAKLAMA KABIYLA TAŞIYABİLİRSİNİZ



Ayrıca Türkkan sözlerine şu şekilde devam etti, “Bu soruyu soran herkesin de halihazırda bildiği gibi dışarıda bulabileceğiniz neredeyse tüm alternatiflerde yağ ve tuz bolca bulunur, durum böyle olunca da beslenme programınıza genellikle ters düşer. Bu yüzden en sağlıklı alternatif iş yerinizde, okulda veya dışarıda yiyeceğiniz öğünleri evinizde önceden hazırlayıp saklama kabıyla taşımanızdır. Bunu yapmak zor mu geliyor? Veya bu hazırlıkları yapmaya imkanınız mı yok? O zaman dışarıda bulacağınız en sağlıklı alternatiflere yönelebilirsiniz fakat dışarıda, dergilerde, televizyonlarda görüp imrendiğiniz, dilim dilim karın kaslarına sahip olan herkes yemeğini yanında taşıyordur ve sonuç hiçbir zaman tesadüf değildir” dedi.