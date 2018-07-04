Berna Laçin’in Twitter paylaşımı sonrası hakkında soruşturma başlatıldı! Berna Laçin ne paylaştı?

Berna Laçin'in gündemdeki idam meselesine yaptığı yorumu içeren tweet üzerine soruşturma başlatıldı. Berna Laçin'in attığı tweet'te geçen Medine şehri nedeniyle "halkın dini değerlerini aşağılama" suçunu işlediği iddia edildi. Berna Laçin konunun devamında yaptığı paylaşımlarla amacının bu olmadığını açıkladı...

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Oyuncu Berna Laçin hakkında, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda “halkın dini değerlerini aşağılama” suçunu işlediği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Oyuncu Berna Laçin , cinsel istismar suçluları için istenen idam cezasına karşı çıktı. Laçin, “İdam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı! Konuşturmayın şimdi beni! Bırakın artık bilim insanları, nörologlar,psikiyatrlar, psikologlar,toplum bilimciler ,hukukçular el birliği verip çare üretsin. Devlet, tribün sesleriyle toplum inşaa etmez!” şeklinde tweet attı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan sanatçı Berna Laçin hakkında, “halkın dini değerlerini aşağılama” suçundan soruşturma başlattı.

“İDDİALAR ART NİYETLİ”

Berna Laçin konuyla ilgili açıklama yapmak için yaptığı paylaşımlarla konunun dini değerlerle ilgili olmadını belirtti.