Berna Laçin’in Twitter paylaşımı sonrası hakkında soruşturma başlatıldı! Berna Laçin ne paylaştı?

Oyuncu Berna Laçin hakkında, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda “halkın dini değerlerini aşağılama” suçunu işlediği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Oyuncu Berna Laçin , cinsel istismar suçluları için istenen idam cezasına karşı çıktı. Laçin, “İdam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı! Konuşturmayın şimdi beni! Bırakın artık bilim insanları, nörologlar,psikiyatrlar, psikologlar,toplum bilimciler ,hukukçular el birliği verip çare üretsin. Devlet, tribün sesleriyle toplum inşaa etmez!” şeklinde tweet attı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan sanatçı Berna Laçin hakkında, “halkın dini değerlerini aşağılama” suçundan soruşturma başlattı.
“İDDİALAR ART NİYETLİ”
Berna Laçin konuyla ilgili açıklama yapmak için yaptığı paylaşımlarla konunun dini değerlerle ilgili olmadını belirtti.
İslamiyet ile ilgili tek kelime etmedim, kendi dinime niye laf edeyim!Deli miyim!
Medine'yi bir şehir olarak söyledim! İçindeki kutsalı ayrı şehirlerin bugünki toplum düzeni içinde yaşayanlar ayrı!Medine'de yaşayan Arapları kutsal saymak nasıl bir anlayış!
Art niyetin de böylesi!
— berna lacin (@bernalacin35) 3 Temmuz 2018