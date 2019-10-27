Beş ilacın üçü ithal

CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan ilaç sektöründe toplam ilaçların yüzde 60'nın ithal olmasından dolayı bu sektörde dışa bağımlı olduğumuzu belirtti. Kaplan “ İlaç sektörü, döviz kurunun en çok etkilendiği sektörlerin başında gelmektedir.Yaklaşık 500 kalem ilaç bu sebeple piyasada yeteri kadar bulunamamaktadır” dedi.

HASTALAR MAĞDUR

Kaplan sözlerine şöyle devam etti. “İlaçlara ulaşamayan hastaların tedavileri yarım kalmakta, hasta ve hasta yakınları mağduriyet yaşamaktadır. Hepatit B, grip ve menenjit aşılarından hayati önem taşıyan kanser ilaçlarına ithal edilen ilaç listesi uzamaktadır. İlaç temininde sıkıntı yaşayan vatandaşlarımız muadil ilaçlara yönlendirilmekte ve bu durum ciddi sağlık mağduriyetlerinin yaşanmasına sebep olmaktadır. Türkiye'de ilaç endüstrisinde yerli üretimin arttırılmasına yönelik bir AR-GE çalışması artırılarak yerli ilaç üreticisi teşvik edilmelidir” dedi.Kaplan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, “Türkiye, son 5 yılda ayrı ayrı gösterilmek üzere ithal ilaçlara ne kadar ödemiştir? Türkiye'de kullanılan ilaçların ne kadarı yerli üretimdir? Türkiye'de ilaç endüstrisinde yerli üretimin arttırılmasına yönelik bir AR-GE çalışması var mıdır? Döviz kurunun piyasaya uygun hale getirilmesine yönelik bir çalışmanız var mıdır?” diye sordu. Başak KAYA/ SÖZCÜ