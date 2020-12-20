Beş maden olan ilçeye dört maden daha geliyor

Beş maden olan ilçeye dört maden daha geliyor

Kahramanmaraş'ın 12 bin nüfuslu ilçesi Nurhak'ta uzun süredir maden ocağı tedirginliği var. Hala 5 aktif maden ocağı olan ilçede, yeni verilen ruhsatlarla birlikte sayı 9'a çıktı. Nurhaklılar bu karara isyan etti. CHP'li Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan SÖZCÜ HaftaSonu'na bölge halkının feryadını anlattı.

İnsanların yaşama alanını korumak hükümetin, yerel yönetimin ve bireylerin görevi olduğunu söyleyen başkan Bozan, “Toplumun fayda diye oluşturulan enerji politikaları toplumu yok sayarak ortaya konulursa, nefes alacağımız köylerimiz, yaylalarımız kalmayacak. Maalesef ilçenin göbeğinde yeni maden ocakları için ruhsatlar alınarak çalışmalara başlandı. Burada aktif ve pasif toplam 9'a yakın maden ocağı ruhsatı bulunuyor. Şu anda aktif olan bir hidroelektrik santrali, bir taş ocağı, üç de maden ocağı var. İşletmeler tarıma ve hayvancılığa çok büyük darbeler vurdu. En son alınan maden ocakları ruhsatları ile Nurhak yok olacak” diye konuştu.

‘ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR' BELGESİ

İlhami Bozan, “Şu an çalışmalarına başlanılan bölgede tespit edilen demir ve alüminyum madenine ilişkin olarak özel bir firma tarafından arama ruhsatına ‘ÇED gerekli değildir' belgesi alınmış. Hiç kimse yeraltı kaynaklarının prosedürlere uyularak çıkarılmasına karşı değil. Feryadımız kurala uyulmadan verilen ruhsatlara” dedi.