Beş ülkeden Muş lalelerini görmeye geldiler

Muş Ovası'nda doğal olarak yetişen ve endemik bitki türleri arasında yer alan Muş Lalesi'nin karlı dağlarla birleşen kartpostallık görüntüleri hayran bırakıyor.

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Çukurova ve Konya’dan sonra Türkiye’nin 3’üncü büyük ovasına sahip Muş’ta açan laleler, doğayı kırmızıya bürüdü.

Doğal olarak yetişen ve kırmızı mızraksı yapıya sahip laleler, karlı dağlarla güzel manzara oluşturdu.

Endemik bitki türleri arasında yer alan ve ‘Muş 1071’ ismiyle tescillenen laleler, canlılığını koruyabildiği 15 günlük sürede ziyaretçi akınına uğruyor.

İtalya, Portekiz, Azerbaycan, Gürcistan ve Fastan Türkiye’ye gelen turistler de meşhur laleleri görebilmek için Muş’a uğruyor.

5 ülkeden toplanıp laleler için Muş’a gittiklerini belirten Azerbaycanlı Jamila Futullazade, “Lalelerin süslediği ovada çok güzel fotoğraflar çektik ve çok eğlendik. Laleler çok güzeldi. Burayı görmek her şeye değer” dedi.

Narmin Aliyeva ise “Çektiğimiz fotoğraflar çok güzel. Bunları sosyal medyamızda paylaşacağız” diye konuştu. (DHA)