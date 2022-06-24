Beşi de Van’da bulundu… Bu tavşanların hepsi kırmızı listede

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesindeki 'Arap tavşanları'dan beşi, Van'ın Edremit ilçesinde bitkin halde bulundu.

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Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği’nin kırmızı listesinde yer alan Arap tavşanı, Van’da görüldü.

Kanguru gibi ayakları, tavşana benzer kulakları, fareyi andıran gövdesiyle türü tehlike altındaki Arap tavşanı, geçen hafta Edremit ilçesinde kırsalda gezen biri tarafından fark edildi.



Anneleri olmayan bitkin 5 yavru Arap tavşanı, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Yavru Arap tavşanları ardından da Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bakıma alındı.

Merkez müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, “Anneleri olmayan ve kargaların saldırdığı bu hayvanlar, önce Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Şube Müdürlüğü’ne oradan da ekipler tarafından bize getirildi. Getirdiklerinde hayvanlar bitkin haldeydi ve bir düşmanla karşı karşıya geldiklerinden stresliydi. Bunları özel bakıma aldık. Şu an durumları iyi ve bir hafta sonra da yaşam alanlarına salacağız” dedi.

Arap tavşanının, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği’nin kırmızı listesinde yer aldığını da hatırlatan Aslan, “Bu tür bölgemizde de yaşamaktadır. Daha önce bu tür hayvanları görüntülemek için fotoğraf makinelerine ihtiyaç vardı. Fakat şimdi herkesin elinde görüntüleme aygıtı var. Bu farklılıkları insanlar görüntüleyip paylaşıyor. Son zamanlarda merkezimize çok fazla hayvan gelmeye başladı. Bizler de burada tüm imkânlarımızı seferber ederek bunları besliyoruz” diye konuştu. (DHA)