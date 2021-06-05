Besicilerin koyun kırkma mesaisi başladı

Yüksekova’da, kışın ağıllarda beslenen hayvan sürüleri, karların erimesiyle zengin bitki örtüsüne sahip yüksek rakımlı yaylalara çıkarılıyor.

Uzun geçen kış mevsiminin ardından hayvanlarını yaylalarda otlatarak yemden tasarruf eden besiciler, şimdi de koyunların rahatlaması, et ve süt veriminin artması için yünlerini kırkma işlemlerine başladı

Cilo Dağı eteklerinde bulunan Kadı köyü sakinleri her yıl olduğu gibi bu yılda koyun kırkma işlemlerine başladı. Orşe Yaylası’nda yapılan koyun kırkma işlemlerine vatandaşlar da ilgi gösterdi.

“YASTIK, YORGAN YAPIYORUZ”

Hayvanların sıcak havada rahatlaması için kırkma işlemi yaptıklarını belirten Gökhan Kaplan, Her yıl haziran ayında bir araya geliyoruz ve koyunlarımızı şenlik havasında kırkıyoruz. Ama hayvancılık giderek azalmaya başlıyor. Bu konuda devletimizinde desteklerini bekliyoruz. Kırktığımız koyunların yünleriyle evlerimizde yatak, yorgan, yastık yapıyoruz” dedi. (DHA)