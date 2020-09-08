Beşiktaş Belediyesi, evcil hayvan ticaretini yasaklıyor

Beşiktaş Belediyesi önceliklerinden olan sokaktaki can dostlarının faydası yolunda çalışmaya devam ediyor. Bu kez, ilçe sınırları içerisinde evcil hayvan ticaretini yasaklamak için düğmeye bastı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 7 Eylül’de gerçekleşen Beşiktaş Belediyesi Meclis toplantısında “Göreve gelirken can dostlarımızı asla yalnız bırakmayacağımızı söylemiştik. İşte bu anlayışla, Beşiktaş’ta evcil hayvan ticaretini yasaklıyoruz” dedi.

Belediye Meclisi'nde getirilen öneri ile Beşiktaş ilçesi sınırları içerisinde evcil hayvan satışının yasaklanması için ilk adım atıldı. İlçe sakinlerinin sevinçle karşıladığı öneri hakkında açıklamada bulunan Akpolat, şöyle konuştu:

* Her canlının yaşam hakkını savunuyor ve bunun gereğini yapıyoruz. Evcil Hayvan Ticareti kabul edilemez bir işkencedir. Bu işkenceyi sonlandırma kararını yaşama geçiriyoruz. Yeni bir anlayışla hayatı, doğayı ve bütün canlıları kapsayacak bir yaklaşımı Beşiktaş'ta başlatıyoruz. Bugün ilk adımı atarak Belediye Meclisi'mizde süreci başlattık. Hayatı paylaştığımız dostlarımızın iyiliği için çalışmayı sürdüreceğiz.

Beşiktaş Belediyesi'ne bağlı Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin hayvanlara her türlü desteği sağlaması, tam donanımlı sokak hayvanları ambulansı MOBİVET ile yaralı, acil yardıma ihtiyacı olan sokak hayvanlarına özel ambulans hizmeti, sokak hayvanlarının düzenli olarak beslenmesi, parklara özel kapalı mama kapları konulması gibi uygulamaları da ilçe sakinleri ve hayvanseverler tarafından takdirle karşılanıyor.