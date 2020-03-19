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Beşiktaş Belediyesi’ne girişlerde ateş ölçümü uygulaması başladı
Beşiktaş Belediyesi’ne girişlerde ateş ölçümü uygulaması başladı
Beşiktaş Belediyesi, corona virüsüne (Covid - 19) karşı önlemlerini artırıyor. Belediye ekipleri, Levent'teki Ana Hizmet Binası'na gelen vatandaşların ateşini ölçerek salgına karşı tedbir aldı.
Yaşam 19 Mart 2020 - 10:46

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alarak salgına dönüşen corona virüsüne karşı önlemler her geçen gün artıyor. 7/24 aralıksız olarak dezenfekte işlemlerine devam eden Beşiktaş Belediyesi ortak yaşam alanları başta olmak üzere her yeri ilaçlamaya devam ediyor.

Belediye ekipleri, dünden itibaren başlatılan uygulamayla da binaya gelen vatandaşların corona virüsüne karşı önlemler kapsamında ateşini ölçtü. Uygulamada vatandaşlarda yüksek ateş tespit edilmedi.  Ekipler, ateşi 37.5 üzerinde olan vatandaşları tedbir amaçlı Beşiktaş Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Levent Sağlık birimine yönlendirecek. Yapılan uygulamadan dolayı memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’a ve belediye ekiplerine hizmetlerinden ötürü teşekkür etti. Öte yandan Beşiktaş Belediyesi´ne gelen vatandaşların ateşi ilerleyen günlerde de ölçülmeye devam edecek. DHA

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