Beşiktaş JK Müzesi’nden bir ilk… Semt turuyla tarihe dokunuş

Beşiktaş JK Müzesi tarafından, “Kara Kartal’ın İzinde Beşiktaş” başlığı ile hayata geçirilen “Semt Turu” bu ay başlıyor. Semt Turu’nun temel amacı ise “Semt” tarihini Beşiktaş JK tarihi ile ilişkisi üzerinden anlatmak...

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“Semt Turu” boyunca katılımcıların, Beşiktaş'a dair önemli hafıza mekânlarını daha yakından tanımaları ve semt kimliği ile örtüşen kulüp değerlerini anımsamaları amaçlanıyor. Beşiktaş JK Müzesi Müdürü Canan Cürgen, “Kara Kartal'ın İzinde Beşiktaş” ismini taşıyan “Semt Turu”yla ilgili şöyle dedi:

“Şehirler, aynı organizmalar gibi sürekli gelişen ve değişen, canlı yapılar olma özelliğine sahip. Katmanlaşan yapılaşma ile kentin kimliği ve çehresi sürekli değişiyor. Bu yapılaşma içinde bizi var eden, geçmişle kurduğumuz ilişkinin mihenk taşları olan yapıların gözden kaçtığını, yok olduğunu, küçüldüğünü göremediğimiz zamanlar oluyor. Semt turu, Beşiktaş semtinin Beşiktaş Jimnastik Kulübü ile yakından ilişkili hikayesini bu yapılar üzerinden, yani mekânın mimari kimliği ve sosyo-kültürel durumu üzerinden okumak adına kıymetli bir proje oldu. Katılımcılar, turda gördüklerinin yansımalarını Beşiktaş JK Müzesi'nde bulduklarında, bu büyük tablo zihinlerde de tamamlanmış olacak.”

TURU TAMAMLAYAN MÜZE ZİYARETİ

Osman Paşa Konağı'ndan başlayarak Vodafone Park'ta sonlanacak bir tur hazırladıklarını ifade eden Cürgen, “Yürüyüşün öncelikli amacı, Beşiktaş ilçe ve semt sakinlerini geçmişi 5. yüzyıla dayanan köklü semt tarihi ile yeniden tanıştırmak, küresel ekonomiye endekslenerek dönüşüme uğrayan İstanbul şehrinin kaybolan bellek mekanlarını görünür kılmak ve semt tarihini Beşiktaş JK'nın tarihi ile ilişkisi üzerinden okuyarak aktarmak” dedi.

Tur, 23 Eylül Pazartesi günü 10.00'da başlayacak. Tur kapsamında Çırağan Sarayı, Feriye Sarayları, Serencebey Yokuşu, Barbaros Bulvarı, Köyiçi, Akaretler Mustafa Kemal Müzesi, İnönü Stadı mimarlarından Şinasi Şahingiray'ın evi ve Sultan Abdülhamid'in saray ressamı olan Fausto Zonaro'nun atölye evinin yer aldığı Akaretler Sıraevler, Süleyman Seba Heykeli ve Beşiktaş JK Müzesi ziyaret edilecek.